Зеленскому будут мстить: законно ли президент распускает Верховную Раду и кто войдет в новый созыв

Украина

Решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Раду активно обсуждается в экспертной среде. Как и ожидалось, соответствующий указ появился вечером 21 мая, после консультаций главы государства с руководителями фракций. Насколько досрочные выборы в Верховную Раду соответствуют букве закона и остановит ли процесс попытка депутатов опротестовать указ президента в Конституционном суде? С такими вопросами «ФАКТЫ» обратились к бывшему заместителю председателя Верховной Рады, одному из авторов Конституции Украины, профессору Виктору Мусияке.

— Владимир Зеленский принял решение, которое от него ждали избиратели, — говорит Виктор Мусияка (комментарии экспертов «ФАКТЫ» записали до публикации указа президента Украины о роспуске парламента. — Ред.). — Но тут очень важно, чтобы все было по закону. Конечно, если бы «Народный фронт» не заявил о выходе из коалиции, все было бы для Зеленского намного проще. Теперь же, если он захочет разыграть карту с отсутствием коалиции, ему нужно будет доказать, что коалиции не было и раньше.

— Насколько сложно это будет сделать президенту?

— Давайте поглядим на коалиционное соглашение 2014 года. Изначально в списке было 302 депутата. Потом оттуда вышли Радикальная партия, «Батькiвщина» и «Самопоміч». Сколько депутатов в этих фракциях? Таким образом можно подсчитать, сколько осталось. Существовала ли коалиция с 2016 года на самом деле? К тому же список коалициантов должен быть в открытом доступе на сайте Верховной Рады.

— Если будет доказано, что коалиция после выхода трех фракций уже не существовала, может ли это стать основанием для привлечения к уголовной ответственности главы Верховной Рады Андрея Парубия?

— Вот тут я хочу заступиться за Андрея Владимировича. Он руководит парламентом, а не фракциями или коалицией. Если бы он утаил факт, что коалиции больше не существует, в каких-то своих корыстных целях — например, для назначения своей кандидатуры премьера — это умышленное нарушение закона. Но этого же не было. Другое дело, что да, он должен был информировать о том, что коалиции больше нет.

— Досрочный роспуск Рады выгоден президенту Зеленскому…

— Не только. Тут есть и другая составляющая. После объявления решения о роспуске Рады, начали происходить странные вещи. Премьер-министр Владимир Гройсман подает в отставку. В таком случае в отставку должен уйти Кабинет министров в полном составе. Но «Народный фронт» уже вышел из коалиции, на создание новой понадобится до 30 суток. Но сейчас — по сути, нет возможности создать новое правительство! Поэтому перевыборы в Верховную Раду стали еще более необходимы.

— Но часть депутатов будет сопротивляться роспуску Рады. Наверняка будут обращаться в Конституционный суд. Остановит ли это перевыборы?

— После подписания указа о роспуске Рады механизм перевыборов будет запущен, и его сложно остановить. В конце концов, Конституционный суд не сможет быстро подготовить свое решение. Потребуется время. Так что, если появится указ президента о роспуске Рады, перевыборы состоятся в любом случае. Либо 14, либо 21 июля, в зависимости от того, когда будет опубликован указ.

В любом случае, президент имеет возможность потянуть время, как это было, например, в 2007 году, когда Виктор Ющенко абсолютно неконституционно распустил Верховную Раду. Тогда депутаты тоже подавали запрос в Конституционный суд о законности указа о роспуске парламента. Когда в суде сказали, что роспуск действительно незаконен, Ющенко отозвал свой указ, поменял в его тексте два слова и снова подписал его. Потом вы помните, чем все закончилось: депутаты некоторых фракций просто обнулили свои списки и перевыборы стали неизбежными.

Исходя из вышесказанного, могу предположить, что группа депутатов будет подавать в Конституционный суд, но перевыборы это не остановит.

Политолог Богдан Петренко также считает, что перевыборы в Верховную Раду состоятся именно летом этого года. Своим обращением в Конституционный суд некоторые депутаты Верховной Рады могут лишь оттянуть дату досрочных выборов на пару недель, не более.

— Как бы то ни было, у нас почти все решения Конституционного суда — политически мотивированы. Владимир Зеленский имеет сегодня достаточно большую поддержку в обществе, а потому ожидаем решение в его пользу, — говорит Богдан Петренко. — В любом случае, уже запущенный избирательный процесс остановить невозможно.

— Выборы состоятся летом. А это время отпусков. Как это может отразиться на явке избирателей?

— Если выборы состоятся в середине июля, то почти никак не отразится. Но если дата перевыборов будет затянута ближе к августу, то будет большая вероятность того, что молодежь и средний класс будут голосовать не столь активно. Это будет самый разгар отпусков и каникул. Если выборы будут в октябре, то это выгодно таким партиям, как «Батьківщина» или «Оппозиционный блок». Их избиратель — это люди более зрелого возраста, которые часто проводят отпуск на дачах, никуда не едут. К тому же такой избиратель более дисциплинирован. А вот «Слуга народа» и партия, созданная на основе БПП, потеряет голоса части своих избирателей.

Да, лето — не самая благоприятная пора для выборов. Но осенью и Владимир Зеленский и Петр Порошенко со своими политическими силами могут потерять еще больше. Помните, какой рейтинг был у президента Порошенко, когда он пришел во власть? 52 процента. Но до осени он растерял свой рейтинг, и в итоге тогда победил «Народный фронт».

Скорее всего такая же ситуация грозит и «Слуге народа». Осенью 2019 года еще больше голосов избирателей потеряет и Петр Порошенко. К тому времени многие просто фактически забудут, кто он был такой, что на президентских выборах противостоял Зеленскому. Не в прямом смысле слова, конечно, забудут. Но до осени интерес избирателей к Порошенко значительно снизится.

Политтехнолог Олег Постернак уверен, что досрочные выборы в Верховную Раду были выгодны Петру Порошенко, однако он побоялся идти на конфликт.

— Порошенко готов к перевыборам. У него работают штабы по всей Украине. Он еще не отошел от гонки президентских выборов. Но он не распустил Раду, потому что не хотел идти на конфликт с главой Верховной Рады Андреем Парубием, который категорически против перевыборов.

Не смотря на то что выборы пройдут в июле, не думаю, что явка избирателя будет меньше 60 процентов.

— Насколько неожиданным было объявление президента Зеленского о роспуске Рады для депутатов?

— Депутаты знали, что к этому идет. Но многие не думали, что Зеленский объявит о грядущем роспуске Верховной Рады прямо на инаугурации. «Народный фронт», скорее всего, будет готовить обращение в Конституционный суд. Но это уже ничего не изменит. Большая часть депутатов не будет препятствовать перевыборам, потому что это может губительно отразиться на их имидже. Но часть народных избранников — пока они еще на своих местах — будут мстить Зеленскому за предстоящий роспуск. Будут всячески стараться затягивать голосования по принятию важных законов.

— Успеют ли депутаты принять новый Избирательный кодекс до перевыборов?

— Скорее всего — нет. Там внесено более четырех тысяч поправок. Его рассмотрение может затянуться. Так что перевыборы, скорее всего, пройдут по старому избирательному закону. Что, кстати, выгодно Петру Порошенко. Ведь он может завести в Раду много своих сторонников по мажоритарным округам.

Тем не менее считаю, что самая большая фракция в новой Раде будет у «Слуги народа». Ошибаются те, кто думают, что политическая сила нового президента не готова к выборам. У них есть свои штабы в регионах, они работают.

Единственной проблемой «Слуги народа» могу назвать то, что у них нет своего электорального звена. Но это поправимо. Один — два удачных указа президента — и все изменится для Зеленского в лучшую сторону.

— Каковы шансы на то, чтобы попасть в Верховную Раду у политической силы Святослава Вакарчука «Голос»?

— Думаю, что шансы хорошие. Эта партия ориентирована на западно-украинский электорат. «Голос» точно отберет голоса избирателей в западных областях Украины, как у Зеленского, так и у Порошенко, а также станет конкурентом партии «Самопоміч». Думаю, что и политсила премьера Владимира Гройсмана, которая, скорее всего, будет называться «Украинская стратегия», имеет шанс пройти в Раду. Полагаю, что увидим там и Игоря Смешко.

О том, зачем Зеленскому блицкриг с роспуском Рады и что будет дальше, читайте в материале «ФАКТОВ».

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