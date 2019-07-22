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«Не верю, что это реально»: названы имена новых ведущих популярного телешоу (фото)
Первый совместный эфир, когда в кадре появятся все четверо ведущих, состоится в начале августа
Новыми ведущими программы «Ранок з Україною» стали журналисты и блогеры Анатолий Анатолич и Мария Мельник. Известно, что в начале лета прямые эфиры программы канала «Украина» покинули Сергей Зенин и Светлана Катренко. Утренний проект продолжала вести пара Лилия Ребрик и Григорий Герман.
Для Анатолия Анатолича это уже не первый опыт работы в утреннем шоу. Да и Мария Мельник начинала свою карьеру на телевидении в утреннем проекте на Кировоградском региональном канале.
— Маленькая девочка из Кропивницкого, которая начинала свой путь, раздавая листовки в местном парке, ни за что бы не поверила, что когда-то сможет стать частью большого канала, — призналась Мария. — Мне пришлось пройти много туров кастинга, и в этом был свой кайф. На самом деле я еще до конца не верю в реальность происходящего!
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Первый совместный эфир, когда в кадре появятся все четверо ведущих, состоится уже в начале августа. Известно, что руководитель проекта Валерия Лозгачова решила поменять пары и теперь вместе с Лилией Ребрик будет работать Анатолий Анатолич, а пару Григорию Герману составит Мария Мельник.
«ФАКТЫ» также писали о том, что популярные журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман перестали сотрудничать с телеканалом «112 Украина».
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