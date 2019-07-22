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Пять лет назад украинские военные освободили Северодонецк и Попасную: трогательные фото и видео
Ровно пять лет назад украинская армия и бойцы добровольческих батальонов освободили ряд оккупированных городов в Луганской области, в частности, Северодонецк и Попасную.
«Двадцатые числа июля 2014 навсегда запомнятся жителям Луганской области. Именно тогда подразделения сектора „А“ начали операцию по освобождению Лисичанско-Северодонецкой агломерации», — сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
22 июля подразделения Национальной Гвардии, Вооруженных Сил Украины и добровольческих батальонов атаковали отряды бандформирований с двух сторон. А во второй половине дня две колонны сил АТО — одна со стороны Старой Красницы, а вторая — с стороны Варваровки — вошли в Северодонецк. В тот же день была освобождена и Попасная.
«Силы АТО три раза штурмовали город, но только третий оказался удачным. Тогда украинская артиллерия нанесла мощный удар по укреплениям противника, кроме огневых точек в жилых домах. Украинские подразделения зашли в Попасную без боя. Над административными зданиями запестрели украинские флаги», — говорится в сообщении.
Пять лет назад Северодонецк апплодисментами встречал полковника Александра Радиевского, который на следующий день погиб при освобождении Лисичанска. Через год после гибели, в 2015 году ему установили памятник рядом с городским советом Северодонецка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 6 июля 2014 года украинские военнослужащие полностью взяли под контроль Славянск и Краматорск Донецкой области.
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