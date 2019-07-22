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НБУ снизил курс доллара после выборов: сколько стоит валюта
После того, как накануне выборов курс доллара в Украине снизился на 22 копейки и на понедельник, 22 июля, НБУ установил его курс на уровне 25,81 грн/доллар, американская валюта еще просела.
Так, на вторник, 23 июля, курс доллара США установлен на уроне 25,64 грн/доллар. Об этом свидетельствую данные, обнародованные на сайте Национального банка Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб прогнозировал рост курса доллара к гривне на этой неделе.
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