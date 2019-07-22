- 17:42 Под Харьковом нашли застреленным солдата-срочника
- 17:08 Леся Никитюк возвращается в тревел-шоу
- 16:58 "Свобода" набрала даже меньше Шария: журналист указал на поразительный итог выборов
- 16:52 На Донбассе выпускникам колледжа выдали фальшивые дипломы
- 16:47 Бей в свои, чтобы чужие боялись: футболист забил чудо-автогол с центра поля
- 16:28 Киевский фуникулер «ушел в отпуск» на месяц
- 16:27 НБУ снизил курс доллара после выборов: сколько стоит валюта
- 16:20 Подготовка к отопительному сезону: где в Киеве пройдут испытания на теплосетях
- 16:13 В Днепре пассажиры застряли на 20 часов в аэропорту: детали инцидента
- 16:09 Ходил по ресторанам: стало известно о неофициальном визите Лаврова в Крым
- 16:04 Студенты из Харькова создали светящуюся тротуарную плитку
- 15:58 Деве поступит заманчивое деловое предложение, а Водолея ждет судьбоносное знакомство
Киевский фуникулер «ушел в отпуск» на месяц
Ежегодно в летнее время столичный фуникулер проходит плановый технический осмотр. Построенный в 1905 году, фуникулер уже более ста лет соединяет Подол с Верхним городом. Линия канатки проходит по склону Владимирской горки. Напомним, в Киеве рассчитываться за проезд в фуникулере в День святого Валентина пары могут объятиями и поцелуями.
С 22 июля «Киевпасстранс» организует ремонт тяговых двигателей, тормозов, механизмов дверей и другого оборудования. Специалисты обновят и заменят поверхность пола и потолка, отрегулируют средства связи. Ко Дню Независимости Украины работу фуникулера обещают открыть.
Подписанное городским головой в начале 2019 года распоряжение о проекте реставрации киевского фуникулера позволяет утвердить проект обновления подъемника (с момента последней реконструкции прошло 30 лет). И все работы на фуникулере будут проходить в рамках реставрации, учитывая, что сооружение признано объектом культурного наследия. Приспосабливать его к современным условиям собираются, не меняя исторического и правового статуса.
Напомним, что у столичных властей были намерения полностью обновить столичный фуникулер: вместо нынешних ступенчатых вагончиков запустить новые — с прозрачной крышей и кондиционерами. Они бы вмещали несколько сотен пассажиров, а срок службы таких вагонов достигает 40 лет. Их изготавливает известная австрийско-швейцарская компания Doppelmayr Garaventa Group, специализирующаяся на подъемниках. Возможно, эти планы в ближайшие годы и реализуют…
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что огромная очередь на фуникулер впечатлила киевлян.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!