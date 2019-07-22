Киевский фуникулер «ушел в отпуск» на месяц

Украина

Ежегодно в летнее время столичный фуникулер проходит плановый технический осмотр. Построенный в 1905 году, фуникулер уже более ста лет соединяет Подол с Верхним городом. Линия канатки проходит по склону Владимирской горки. Напомним, в Киеве рассчитываться за проезд в фуникулере в День святого Валентина пары могут объятиями и поцелуями.

С 22 июля «Киевпасстранс» организует ремонт тяговых двигателей, тормозов, механизмов дверей и другого оборудования. Специалисты обновят и заменят поверхность пола и потолка, отрегулируют средства связи. Ко Дню Независимости Украины работу фуникулера обещают открыть.

Подписанное городским головой в начале 2019 года распоряжение о проекте реставрации киевского фуникулера позволяет утвердить проект обновления подъемника (с момента последней реконструкции прошло 30 лет). И все работы на фуникулере будут проходить в рамках реставрации, учитывая, что сооружение признано объектом культурного наследия. Приспосабливать его к современным условиям собираются, не меняя исторического и правового статуса.

Напомним, что у столичных властей были намерения полностью обновить столичный фуникулер: вместо нынешних ступенчатых вагончиков запустить новые — с прозрачной крышей и кондиционерами. Они бы вмещали несколько сотен пассажиров, а срок службы таких вагонов достигает 40 лет. Их изготавливает известная австрийско-швейцарская компания Doppelmayr Garaventa Group, специализирующаяся на подъемниках. Возможно, эти планы в ближайшие годы и реализуют…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что огромная очередь на фуникулер впечатлила киевлян.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter