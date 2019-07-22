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Общество и люди

На Донбассе выпускникам колледжа выдали фальшивые дипломы

16:52 22 июля 2019 172
Лисичанский медколледж
Инф. «ФАКТОВ»

В Лисичанске (Луганская область) студенты местного медицинского колледжа получили дипломы без регистрационного номера. Ранее студенты-медики в Тернополе выступили против сдачи американского теста IFOM.

Как сообщает УНН, фальшивые дипломы получили 23 студента «Лисичанского медицинского колледжа». Об этом журналистам сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«Там всей группе выдали фальшивые дипломы, где нет регистрационного номера, и теперь 23 человека не могут поступить в вуз, потому что их дипломы сфальсифицированы», — заявил он и добавил, что студенты обратились к нему, поскольку в полиции отказались принимать заявление.

«Это — коммунальное учреждение, он относится к облгосадминистрации. Дети учились на бюджете», — добавил Павел Лисянский.

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