Вырубка лесов или белорусский карьер: почему пересыхают Шацкие озера

Украина

Свитязь — самое глубокое озеро Украины (58,6 м) — высыхает. Вода уходит от берега на десятки метров. Туристы, приехавшие сюда отдохнуть, наблюдают простаивающие далеко от кромки воды водные горки. Что грозит самому большому из Шацких озер? Куда девается его вода? Экологи спорят: одни считают, что причина в уходе грунтовых вод в соседнюю Беларусь, другие кивают на глобальное потепление, третьи — на уничтожение лесов…

Что такое Шацкие озера Более 30 озер, сгруппировавшихся в лесах и болотах крайнего северо-западного уголка Украины (на границе с Польшей и Беларусью) между Припятью и Западным Бугом, составляют одну из самых крупных озерных систем Европы. Они давно стали приманкой для туристов — здесь работают множество санаториев и турбаз. Но даже отдыхающие не в состоянии сильно навредить природе. Тем более что здесь, на территории площадью почти в 50 000 гектаров более 30 лет действует Шацкий национальный природный парк, созданный для охраны уникальных экосистем Полесья. Изюминкой парка стало то, что находится он аккурат на Главном европейском водоразделе — разлившаяся здесь в ширину на полтора километра Припять относится к Черноморскому бассейну, а соседние озера — к Балтийскому. Проблема обмеления Шацких озер возникла не сегодня. Уже лет десять многие экологи утверждают, что воду «воруют» белорусы. В двадцати километрах от Свитязя, практически на государственной границе, начинается крупнейшее в Беларуси Хотиславское месторождение, где карьерным способом добывается мел, известняк и кварцевый песок. Многие специалисты утверждают, что это грозит экологической катастрофой для Шацких и Ратновских озер Украины, уровень которых может сильно упасть из-за ухода грунтовых вод. Так, еще в 2012 году ведущий научный сотрудник Института гидробиологии НАНУ профессор Владимир Щербак заявил, что работа Хотиславского карьера угрожает не только Украине, но также экологии Литвы и Польши. По его наблюдениям, уровень водообмена в системе Шацких озер снизился в 5−6 раз. Профессор Щербак предупредил, что это грозит не только обезвоживанием Шацкого национального парка, но и повышением вероятности сейсмических угроз в этом регионе.

Институт водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины отмечает темпы роста среднегодовой температуры в Украине как самые высокие в Восточной Европе — 0,6 градуса за последние 10 лет, из-за чего климат у нас стал значительно суше. Однако, согласно ведущимся в районе Шацких озер с 1972 года наблюдениям, хаотические колебания уровней грунтовых вод здесь в последние годы не всегда можно объяснить климатическими изменениями. Так, после мелиоративного осушения в начале 70-х годов прошлого века волынских земель на Свитязе наблюдался самый низкий за уровень грунтовых вод. Так продолжалось до середины 90-х — из-за активного землепользования. В 2007—2010 году уровень воды достиг максимальных значений — несмотря на климатические изменения. А затем опять начал понемногу снижаться. Ученые считают очевидным, что это происходит из-за техногенного влияния. Впрочем, Хотиславский карьер при этом не упоминают.

Отметим, что Шацкие озера питаются не столько впадающими в них немногочисленными реками (в тот же Свитязь ни одна не впадает), сколько осадками, подземными водами и за счет водообмена по каналам между озерами. Причиной обмеления озер может быть исчезновение родников.

— Белорусский карьер не имеет никакого отношения к высыханию Свитязя. Ведь в Беларуси болота и озера возле карьера не сохнут. А вот по всей Украине мелеют озера и реки. Происходит это из-за жадности. За десять лет в результате массовой вырубки уничтожены леса на площади, равной площади Черновицкой области. И Волынь — лидер этих лесозаготовок. Исчезают леса — а вслед за ними исчезают родники, питающие реки и озера, — сказал «ФАКТАМ» директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

Еще одной причиной многие называют отсутствие дождей. Именно недостаток осадков в 2015—2016 годах назвали причиной обмеления озер в Шацком, Любешовском, Ратновском и Ковельском районах Волыни (уровень Свитязя тогда упал на метр). Эту же причину в числе прочих называли и в прошлом году на семинаре в селе Свитязь, в котором участвовали экологи из Германии и Украины, а также представители местных властей. Сотрудники Национального парка тогда также сетовали на отсутствие необходимых гидротехнических сооружений, которые помогли бы регулировать уровень воды в озерах системы и избежать обмеления основных ее озер.

Прошлой осенью вода Свитязя также ушла от берега — на 100—120 метров. Тогда начальник Волынского облуправления водных ресурсов Ростислав Кравчук предложил план спасения озера. Чуть ли не полтораста лет назад Свитязь был соединен каналом с расположенными чуть ниже озерами Луки и Перемут (они соединены короткой и довольно широкой протокой, из-за чего многие считают их одим озером). И фактически за свой счет питал эти озера. В многоводные годы благодаря сбросу лишней воды по каналу удавалось избегать затопления села Свитязь. Когда канал только запустили, было рекордное падение уровня воды в Свитязе. В 60-х годах прошлого века для контроля стока на канале установили шлюз-регулятор. Увы, несколько лет назад шлюз окончательно вышел из строя.

Кравчук предложил отремонтировать шлюз, чтобы иметь возможность прегулировать сток. А чтобы не обмелели Луки и Перемут — отремонтировать такой же шлюз на канале, соединяющем их с речкой Копаевкой, которая впадает в Западный Буг. А также — тщательно мониторить влияние на Шацкие озера Хотиславского карьера. Однако тогда его не услышали. Мало того — долгое время не могли разобраться, на чьем же балансе находится злосчастный шлюз.

«ФАКТЫ» попросили прокомментировать ситуацию сотрудников Шацкого национального парка.

— В четверг, 18 июля, проблему рассматривали в Шацком райсовете. Были выделены средства на проект ремонта шлюза-регулятора на канале к Луки-Перемут. Планируется, что шлюз отремонтируют до конца года. Он позволит держать уровень воды в Свитязе на исторической отметке, — рассказал ведущий научный сотрудник Шацкого национального парка Петр Юрчук. — Пока же канал просто перекрыли мешками с песком, и вода практически не выходит. Ремонтировать будут и шлюз за Луками. Отмечу, что в 2000 году на каналах, соединяющих некоторые озера системы, были установлены несколько водопереливных сооружений (фактически это — перегораживающая канал плита, верхний край которой установлен на том уровне, на котором должна быть вода в озере. Все лишнее переливается через верх и течет дальше по каналу. — Авт.) — и с тех пор они помогают держать необходимый уровень на озерах и болотах. Конечно, там тоже вода может отойти от берега на полметра-метр, но это не так критично, как на Свитязе. Такие же водопереливные сооружения будут установлены на обводных каналах.

На 80% уровень воды в Свитязе зависит от атмосферных осадков. Остальное — за счет подземных напорных вод. В озеро впадают две канавы — из Линовца (мелкое и небольшое по сравнению со Свитязем озеро по соседству. — Авт.) и из болота за селом, но там водоток незначительный. После перекрытия канала и недавних дождей вода поднялась на 1 сантиметр. Это, конечно, немного, но если пройдут еще дожди, думаю, озеро поднимется.

— Но ведь мелеет Свитязь не только потому, что шлюз был сломан?

— Нельзя сказать, что он мелеет. Отошла вода на мелководной акватории — это не критично при 58 метрах глубины. Если бы глубоководье ничиналось прямо у берега — этого даже видно не было бы. А там, где глубина у берега пару сантиметров и на 200 метров тянется отмель — конечно, будут видны косы.

— Почему все же это происходит? Причинами называют и вырубку лесов, и сухую погоду, и карьер в Беларуси…

— У нас работает система ежемесячного мониторинга напорных и грунтовых вод. Часть контрольных скважин в 2017 году пробурили как раз на границе с Беларусью, в соседнем с нами Ратновском районе. Никаких значительных колебаний там нет. Если бы было влияние Хотиславского карьера, то в первую очередь высыхали бы озера в Ратновском районе, а в мелиоративных системах вода вообще пропала бы. Сейчас же она в системах есть, хоть ее и мало.

А вот дожди сейчас выпадают не в те сезоны, не в те сроки, когда оны нужны и в которые мы к ним привыкли. Дожди нужны были в мае и июне, но их практически не было. В июне, например, осадков выпало всего 18% от необходимого. И это накладывается на рост температуры. Кроме того, в этот год мы вошли с минусовым балансом воды в Свитязе — уровень воды еще в декабре был на 18 сантиметров ниже того, который должен был быть. Сегодня у нас — минус 35 сантиметров от уровня, который должен быть в июле (163,37 м над уровнем моря). Дожди не попадают в сезон, а испаряемость сейчас большая, поэтому и появляются отмели. Осень и зима теплые, весна холодная, недостаток осадков — из-за всего этого тоже падает уровень воды. Но если сейчас пойдут дожди, то все наладится. Иногда бывают в августе сильные дожди — и начинает заливать.

В начале 90-х годов прошлого столетия была такая же ситуация. Но тогда было менее критично — минимальный уровень держался на отметках 163,10—163,15 метра. В 2015-м опускался до 163,08 метра.

Что касается вырубки лесов, то в Национальном парке заготовка леса запрещена, разрешена только выборочная санитарная рубка, сохнущие деревья — в основном это сосна. А поскольку парк занимает почти всю территорию района, то лесозаготовок здесь практически нет. Поэтому версию о том, что родники пересыхают из-за вырубки леса, я не поддерживаю. (Впрочем, тут нельзя не отметить, что и в Шацком, и в соседнем Ратновском районе неоднократно фиксировались масштабные случаи нелегального производства древесного угля, для выжигания которого использовали незаконно вырубленный лес. — Авт.)

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после оккупации в Крыму обмелело озеро в Байдарской долине, что под Севастополем.

А в грязевое озеро Ковш в Саках сливаются канализационные стоки.

Кроме того, в оккупированном Севастополе высохло рукотворное озеро на Сахарной Головке, где ранее была мини ферма.

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