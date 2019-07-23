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«Любовь с первого взгляда»: британка решила выйти замуж за канделябр (фото)
Жительница британского города Лидс, графство Йоркшир, намерена заключить неофициальный брак с канделябром. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mirror.
Сообщается, что 35-летняя Аманда Либерти купила канделябр на интернет-аукционе.
«Я потратила 400 фунтов, чтобы его доставили из Европы, — рассказывает она. — Это была настоящая любовь с первого взгляда».
Аманда дала канделябру имя Люмьер и уже купила обручальные кольца. Она утверждает, что заботится о его внешнем виде и полирует почти каждый вечер.
«Знаю, что многие считают мое влечение к подсвечникам странным, но я не чокнутая», — заверила женщина.
Помимо Люмьера, у Аманды есть и другие канделябры, с которыми ее связывают открытые отношения. В прошлом она была влюблена в нью-йоркскую статую Свободы и даже взяла ее фамилию. Поддерживать роман на расстоянии оказалось слишком сложно, поэтому им пришлось расстаться.
Издание напоминает, что людей, испытывающих влечение к неодушевленным объектам, называют объектофилами или объектосексуалами. Хорошо известны случаи жительницы Швеции Эклоф Берлинер-Мауэр (Eklöf Berliner-Mauer), с 1979 года считавшей себя супругой Берлинской стены, и американки Эрики ЛаБри (Erika LaBrie), в 2007 году заключившей неофициальный брак с Эйфелевой башней. Согласно исследованию, опубликованному в Electronic Journal of Human Sexuality, более половины объектосексуалов страдают расстройствами аутического спектра.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», родившаяся в африканском государстве Уганда 32-летняя Лулу Джемиму была вынуждена выйти замуж за себя из-за упреков родни, которая придерживается традиционных взглядов на семейные ценности.
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