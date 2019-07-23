Африканские танцы: Лобода показала натренированное тело в «голом» мини-бикини

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Светлана Лобода не упускает возможности продемонстрировать поклонникам свою стройную фигуру. На днях звезда опубликовала в Сети фото, на котором позирует на фоне водопада в компании старшей дочери Евангелины.

Фото было сделано после концерта в Турции, где она выступила перед поклонниками в воскресенье. Затем певица отправилась на морскую прогулку на яхте.

Лобода в бикини позировала вместе с дочерью на фоне красивого водопада. Девочка пыталась повторить позу мамы.

«Доброе утро, посылаем вам лучи солнца. Чем занимаетесь вы сегодня?» — подписала Светлана снимок, на котором запечатлена в миниатюрном купальнике оттенка нюд (издалека создающего эффект обнаженной кожи).

Также бывшая солистка «ВИА Гры» показала забавное видео, как ее дочь в красном купальнике зажигательно танцует, повторяя движения за девушкой в синем бикини. «Обожаю этот style», — написала в Instagram Светлана.

«Какие же вы красотки»; «Лапочки»; «Просто прелестны», — написали в инстаграме обеим моделям. От внимания поклонников не укрылась и подтянутая фигура Лободы. В частности — крепкие бедра, над которыми звезда усердно работает. «Сочная», — с одобрением высказались мужчины.

Ранее Светлана показала упражнения на ягодицы, которые обычно делает. Одновременно продемонстрировав эффективность такой зарядки: выдающаяся попа певицы впечатлила публику. Правда, многие предположили, что на женщине — просто очень «хитрые» шорты со специальными накладками на ягодицах. Ведь раньше за певицей не замечали форм, о которых с одобрением отозвалась бы сама Ники Минаж. Поклонники восхитились стройной и подтянутой фигурой певицы. Чтобы так выглядеть, Светлане приходится придерживаться правильного питания и усердно заниматься спортом. Накануне она показала, как делает тренировку у бассейна. Лобода выполняла приседания, чтобы укрепить мышцы ягодиц.

«Завораживающее упражнение! Можно смотреть бесконечно» «Наш ответ Кардашьян!» «Фигура класс! И это плоды огромной работы!» «Какие-то африканские танцы! А еще упражнения будут?» — прокомментировали поклонники.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram снимок, где какая-то обнаженная женщина делает стойку на голове. Кадр сделан со спины, поэтому понять, кто на фото, невозможно. Многие подписчики певицы поверили, что это действительно Лобода и принялись оставлять восхищенные комментарии.

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