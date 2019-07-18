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Найди меня! Светлана Лобода объявила в розыск фаната-танцора (видео)
На днях украинская певица Светлана Лобода дала большой сольный концерт в российском Нижнем Новгороде. К шоу артистка готовилась очень тщательно и даже взяла с собой для моральной поддержки 8-летнюю дочь Еву. А уже после выступления экс-солистка группы «ВИА Гра» неожиданно огорошила поклонников странным заявлением.
В частности, Лобода опубликовала видео, снятое во время ее концерта. В кадр попал фриковатый мужчина, который разлегся прямо на полу стадиона и начал, что называется, биться в экстазе под пение Светланы.
«Коротко о вчерашнем концерте. Выходите на связь, молодой человек. Хочу познакомится с вами поближе», — подписала Лобода опубликованный ею пост.
Некоторые из фанатов узнали рьяного поклонника певицы.
«Мы его видели, это просто что-то было! И заметили, что он знает весь ваш репертуар. И еще он кричал, что лучше всех вы поете песню Мотылек», — написал кто-то из фолловеров в комментариях к видеоролику.
Восторженный фанат пока не ответил Лободе, зато его уже узнали другие зрители шоу. Подписчики рассказали, что мужчина и правда знает весь репертуар певицы, однако предостерегли артистку от знакомства с подобным типом, потому что он явно был «под наркотой».
Между тем, по слухам, певица и сама не против побаловаться запрещенными веществами. По крайней мере, в марте этого года, во время гастролей Лободы в США, ее продюсера и по совместительству возлюбленную Нателлу Крапивину заметили в известном американском магазине, торгующем наркотиками. Очевидцы утверждают, что она закупалась «нехило», явно не только для себя.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время репетиции Светы Лободы перед концертом в российском Нижнем Новгороде, ее старшую дочь Еву уличили в попытке «копировать» стиль поведения девушки-тусовщицы.
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