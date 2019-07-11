Совершенно голая на голове: Наташа Королева поддержала новый челлендж от Светланы Лободы (фото)

Шоу-бизнес

Вечером 10 июля известная певица Наташа Королева взорвала Instagram удивительным фото: на снимке она совершенно голая, стоит на руках в вертикальном положении. В своем посте 46-летняя артистка объяснила природу экстраординарного поступка.

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«Сегодня утром меня так впечатлил пост Светы Лободы. В свои „Ягодные“ 46 я психанула, вспомнила своё цирковое прошлое, а тут — ШКаНДаЛь!!! Деффчонки, не ссорьтесь! Вы — богини! Вы — прекрасны!!! И мир прекрасен!!! Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте!!! p. s. Я закрываю комментарии для того, чтобы вы смогли полюбоваться, и своё восхищение оставить при себе!!! Я знаю, что я прекрасна!!!», — написала она.

То есть пост Наташи Королевой — попытка (довольна смелая, судя по фото) примирить Светлану Лободу и блогера, пишет eg.ru.

А предыстория конфликта такова. Лобода опубликовала в своем Instagram снимок, где какая-то обнаженная женщина делает стойку на голове. Кадр сделан со спины, поэтому понять, кто на фото, невозможно. Многие подписчики певицы поверили, что это действительно Лобода и принялись оставлять восхищенные комментарии.

Однако, очень быстро выяснилось, что фото заимствовано из аккаунта мастера йоги. Она, в свою очередь, возмущена, не только тем, что Лобода выдала себя за нее, но и удаляет ее комментарии со своей страницы в Instagram.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лобода в мини-платье из латекса взбудоражила поклонников.

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