«Последние выборы в истории»: Жириновский забредил военным вторжением России в Украину

Политика

Депутат Государственной Думы России Владимир Жириновский заявил, что прошедшие 21 июля выборы в украинский парламент могут стать последними в ее истории. Об этом он написал в Twitter.

«Выборы, прошедшие в воскресенье на Украине — последние в ее истории. Больше никаких выборов не будет. Потому что не будет страны под названием „Украина“. Если там продолжится антирусская политика, проблему придется решать военным путем. Раздел и окончательная ликвидация», — написал одиозный политик.

Как писали «ФАКТЫ», после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского Жириновский устроил очередную истерику, свалив в кучу украинский язык, президентские выборы и упрощенную раздачу российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter