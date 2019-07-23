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«Последние выборы в истории»: Жириновский забредил военным вторжением России в Украину
Депутат Государственной Думы России Владимир Жириновский заявил, что прошедшие 21 июля выборы в украинский парламент могут стать последними в ее истории. Об этом он написал в Twitter.
«Выборы, прошедшие в воскресенье на Украине — последние в ее истории. Больше никаких выборов не будет. Потому что не будет страны под названием „Украина“. Если там продолжится антирусская политика, проблему придется решать военным путем. Раздел и окончательная ликвидация», — написал одиозный политик.
Как писали «ФАКТЫ», после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского Жириновский устроил очередную истерику, свалив в кучу украинский язык, президентские выборы и упрощенную раздачу российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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