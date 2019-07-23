ЦИК обработала 93% протоколов: в списке партий-победителей произошли изменения

Политика

Центральная избирательная комиссия продолжает получать протоколы с окружных избирательных комиссий с результатами голосования. На данный момент обработано уже 93% протоколов. Лидирует по-прежнему политическая партия «Слуга народа», а Всеукраинское объединение «Батькивщина» вышло на третье место.

Во многомандатном избирательном округе за партию «Слуга народа» проголосовало 43,11% избирателей. Также кандидаты от партии побеждают в 129 мажоритарных округах.

За пророссийскую партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» проголосовали 13,03% избирателей. Также кандидаты от этой партии побеждают в 7 округах.

За партию «Батькивщина» проголосовали 8,18% избирателей. Также кандидат от партии выигрывает в одном из мажоритарных округов.

За партию «Европейская солидарность» проголосовали 8,15% избирателей. Кандидат от этой партии также побеждает в одном из одномандатных округов.

На пятом месте оказалась партия «Голос», которая набрала 5,87% избирателей. Три кандидата от этой партии побеждают в мажоритарных округах.

Также в десяти мажоритарных округах побеждают кандидаты от партий, не преодолевших проходной барьер в Раду. Еще в 48 округах первенство одержали кандидаты-самовыдвиженцы.

Как писали «ФАКТЫ», результат прошедших выборов удивил, так как многие малоизвестные партии набрали больше голосов, чем партии, существующие в украинской политике десятки лет. Так, «Партия Шария» получила большую поддержку избирателей, чем Всеукраинское объединение «Свобода».

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