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Жизнь замерла: в сети показали печальные фото железной дороги на оккупированном Донбассе
В сеть выложили свежие фото, сделанные в районе на железнодорожной станции Ясиноватая Горка в оккупированной части Донецкой области. Ранее в сети показали фото из пустынного Широкина, что под Мариуполем.
«Ясиноватая (Горка)», — написал в своем Twitter интернет-пользователь с ником «Егор Летов» и прикрепил к посту фотографии некогда оживленной станции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сеть выложили свежие фото, сделанные в торговом центре офисного центра «Северный» в Донецке. Его подвальную часть, где некогда размещался магазин, практически полностью затопили шахтные воды.
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