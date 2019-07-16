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Украина

Затоплен: в сеть выложили свежие фото из бизнес-центра в Донецке

15:20 16 июля 2019 883
Бизнес-центр «Северный» в Донецке
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили свежие фото, сделанные в торговом центре офисного центра «Северный» в Донецке, который, по одной из версий, серьезно затопили шахтные воды.

«Донецк. Ого, сколько воды в ТЦ «Северный», — говорится в комментарии к фото, выложенным в Twitter интернет-пользователем с ником «hochu domoy».

Один из комментаторов усомнился в том, что в затоплении торгового центра виноваты именно шахтные воды: «Уверен, что шахты тут не причем. Автор проекта ТЦ был сказочный — это больше похоже на правду». На что автор поста ответил: «Так же не бывает, чтобы в близлежащих домах все было сухо, а тут такой потоп из-за грунтовых вод».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Донецке коммунальные работники оккупационной администрации заменяют долговечные гранитные бордюры на одноразовые цементные.

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