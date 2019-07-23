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Точность бьет все рекорды: в ВСУ показали видео меткого удара по противнику под Авдеевкой
Бойцы 93-й ОМБр «Холодный Яр» после выхода из зоны операции Объединенных сил показали, как им удавалось успешно поражать огневые точки противника под Авдеевкой при помощи техники, переданной ВСУ волонтерами. Ранее о потере боевиками военной техники сообщал волонтер Юрий Мысягин.
На страничке бригады в социальных сетях выложили видео, снятое бойцом Рустамом Мустафаевым, который воевал в Авдеевской промзоне. «Каждый раз, когда враг открывал огонь, в воздух поднимался коптер и фиксировал вражескую огневую точку. После этого был адекватный ответ. На видео зафиксировано полное уничтожение огневой позиции противника. Точность работы бьет все рекорды: в то утро удалось загнать в цель 14 из 19 мин. Впечатляет?» — написал боец. Дата съемки видео не известна.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появились фото свежих могил боевиков в неподконтрольном Украине Енакиево. На некоторых могилах нет фамилий, а лишь позывные погибших террористов.
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