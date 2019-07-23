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- 12:10 Грозы, ливни и солнце: синоптик рассказала о погоде 24 июля
Грозы, ливни и солнце: синоптик рассказала о погоде 24 июля
В среду, 24 июля, в Украине, как и ранее, будут идти дожди с грозами и шквалами, а на юге, в основном, будет сухо и солнечно.
Причину такой погоды, установившейся в стране, синоптик Наталья Диденко объяснила «зависанием» над Украиной так называемой линией сходимости. «Линия сходимости — это линия воздушных потоков, которые сходятся или вливаются или в одну точку, или в одну линию. При такой синоптической ситуации вдоль этой линии скапливаются кучево-дождевые облака, идут дожди и гремят грозы. Местами дожди даже могут переходить в ливни со шквалами. Так будет 24 июля практически во всех областях», — пишет синоптик на своей страничке в социальных сетях.
По ее прогнозам, сухо и солнечно будет в южной части Украины, лишь на юге Крыма существует вероятность дождя с грозой.
Температура воздуха в среду, 24 июля, составит + 23 + 26 градусов, на юге и востоке, а также в Днепре и районах ожидается + 26 + 30 градусов.
В Киеве — кратковременный дождь и гроза. Ночью в столице + 13 + 16 градусов, днем ожидается до + 22 + 25 градусов.
«Ближайшее потепление придет к нам выходные, а в понедельник, 29 июля, снова ощутимо похолодает. Держите при таких карусельных метеоусловиях голову, физическое и душевное равновесие в порядке и гармонии», — советует Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный синоптик Владимир Деркач прогнозировал, что в конце июля будут идти дожди и что теплых дней будет мало.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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