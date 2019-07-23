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Украинских кинопрокатчиков заподозрили в работе на спецслужбы РФ
В Украине по заявлению народного депутата, чья фамилия не разглашается, открыли уголовное производство в отношении ряд кинопрокатчиков, которых заподозрили в работе на спецслужбу России. Ранее в Кременчуге задержали экс-сотрудника МВД, который 5 лет работал на ФСБ РФ.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на материалы Шевченковского райсуда столицы в Едином реестре судебных решений. Делом занялась Служба безопасности Украины.
«Из обращения народного депутата следует, что рынок кинопроката поделен между „В & Н Film Distribution Company“, „Ukrainian Film Distribution“, „Kinomania“, „Volga Ukraine“, „Multi Media Distribution“, которые ежегодно получают в виде кассовых сборов в Украине около 100 миллионов долларов США», — говорится в документах. Подчеркивается, что компании являются дочерними предприятиями российских фирм и их бенефициарами являются граждане страны-агрессора.
Также в документах отмечается, что сверхприбыли прокатчики скрывают «путем осуществления финансово-хозяйственной операций с субъектами хозяйствования имеющих признаки фиктивности» и что деньги идут в Россию. В материалах дела отмечается, что за счет средств компаний финансировалась организация массовых беспорядков в Украине и что кинопрокатчиков российские спецслужбы использовали как агентов влияния, «диктующих условия на рынке киноиндустрии» и для саботажа продвижения и показа украинских лент.
В рамках этого дела суд дал доступ следователям ГСУ СБУ к документам, содержащим банковскую тайну.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники СБУ обезвредили агента российской разведки, которым оказался бывший украинский военный. Шпион пытался вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы.
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