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ЦИК обработала 95% протоколов: как распределились голоса
Центральная избирательная комиссия продолжает получать протоколы с окружных избирательных комиссий с результатами голосования. На данный момент обработано уже 95% протоколов. Лидирует по-прежнему политическая партия «Слуга народа».
Во многомандатном избирательном округе за партию «Слуга народа» проголосовало 43,13% избирателей. Также кандидаты от партии побеждают в 129 мажоритарных округах.
За пророссийскую партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» проголосовали 13,06% избирателей. Также кандидаты от этой партии побеждают в 7 округах.
За партию «Батькивщина» проголосовали 8,18% избирателей. Также кандидат от партии выигрывает в одном из мажоритарных округов.
За партию «Европейская солидарность» проголосовали 8,12% избирателей. Кандидат от этой партии также побеждает в одном из одномандатных округов.
На пятом месте оказалась партия «Голос», которая набрала 5,84% избирателей. Три кандидата от этой партии побеждают в мажоритарных округах.
Также в десяти мажоритарных округах побеждают кандидаты от партий, не преодолевших проходной барьер в Раду. Еще в 48 округах первенство одержали кандидаты-самовыдвиженцы.
Как писали «ФАКТЫ», результат прошедших выборов удивил, так как многие малоизвестные партии набрали больше голосов, чем партии, существующие в украинской политике десятки лет. Так, «Партия Шария» получила большую поддержку избирателей, чем Всеукраинское объединение «Свобода».
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