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Ничего без нас не могут: в сеть волна насмешек из-за "украинского следа" в аварии на "Лошарике"
В сети активно обсуждают информацию о том, что причиной смертельного пожара на российской подводной лодке «Лошарик» стало импортозамещение — смена украинских аккумуляторов на российские.
Особо оживленная дискуссия развернулась под постом известного журналиста Аркадия Бабченко, упомянувшего об «импортозамещении».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», при пожаре на «Лошарике» погибли 14 российских офицеров, в том числе, два героя России.
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