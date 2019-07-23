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Украина

Ничего без нас не могут: в сеть волна насмешек из-за "украинского следа" в аварии на "Лошарике"

16:10 23 июля 2019 103
«Лошарик»
Инф. «ФАКТОВ»

В сети активно обсуждают информацию о том, что причиной смертельного пожара на российской подводной лодке «Лошарик» стало импортозамещение — смена украинских аккумуляторов на российские.

Особо оживленная дискуссия развернулась под постом известного журналиста Аркадия Бабченко, упомянувшего об «импортозамещении».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», при пожаре на «Лошарике» погибли 14 российских офицеров, в том числе, два героя России.

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