В России подтвердили приговор узнику Кремля Павлу Грибу

Украина

В России военная коллегия Верховного суда РФ признала законным приговор — шесть лет колонии — украинскому политзаключенному Павлу Грибу, которого ФСБ похитила с территории Беларуси в августе 2017 года.

«Решение Северо-Кавказского окружного военного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — цитирует решение судей УНИАН. Также сообщается, что Павел Гриб принимал участие в заседании дистанционно — посредством видеосвязи.

Политзаключенный заявил, что не признает свою вину и не согласен с приговором. В своем последнем слове Павел Гриб сказал: «Рабов в рай не пускают. Слава Украине!»

В свою очередь адвокат украинца Марина Дубровина подчеркнула, что решение незаконно, необоснованно и принято на основании признаний, которые были выбиты из Павла и от которых он позже отказался. «Во время похищения его душили и били. К нему также применяли физическую силу после того, как его передали другим сотрудникам», — сказала адвокат и добавила, что в здании УФСБ РФ Павла сутки держали без воды и пищи в спортзале прикованным к шведской стенке или 32-килограммовой гире. «Ему угрожали и пытались подвешивать вверх ногами на шведской стенке», — подчеркнула Дубровина и добавила, что таким образом следователи заставили признать свою вину.

Также сообщается, что поддержать Павла Гриба прибыли дипломаты из стран Евросоюза, консул Украины, а также несколько москвичей, которые открыто выступают против российского военного вторжения в Украину.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 1 июля 2019 украинскому политузнику Павлу Грибу исполнился 21 год. День рождения он встретил в российском следственном изоляторе.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter