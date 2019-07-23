- 18:18 Кто получит мандат депутата по списку «Батьківщини»
- 18:05 Это возможно: Разумков сделал громкое заявление о статусе русского языка на Донбассе
- 18:02 Слух восстановится: в Днепре борются за жизни бойцов, подорвавшихся на мине боевиков у Счастья
- 17:46 «Европейская солидарность»: кто проходит по списку партии
- 17:11 Члены участкового избиркома в 106-м округе сорвали пломбы на коробках с бюллетенями, — СМИ
- 17:10 Поляки собрали миллионы гривен для семьи украинца, которого работодатель вывезла в лес умирать
- 17:01 Взял за голову и начал топить: женщину пытались убить во время купания на киевском пляже
- 16:59 «Оппозиционная платформа — За життя»: кто прошел в Раду по спискам партии
- 16:38 В России подтвердили приговор узнику Кремля Павлу Грибу
- 16:34 Известный российский оппозиционер попросил политическое убежище в США
- 16:32 «Нормальный папа»: школьник поиграл в футбол на пляже с Лионелем Месси
- 16:28 В Украине подешевеет газ для населения: кому нужно будет платить меньше
В России подтвердили приговор узнику Кремля Павлу Грибу
В России военная коллегия Верховного суда РФ признала законным приговор — шесть лет колонии — украинскому политзаключенному Павлу Грибу, которого ФСБ похитила с территории Беларуси в августе 2017 года.
«Решение Северо-Кавказского окружного военного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — цитирует решение судей УНИАН. Также сообщается, что Павел Гриб принимал участие в заседании дистанционно — посредством видеосвязи.
Политзаключенный заявил, что не признает свою вину и не согласен с приговором. В своем последнем слове Павел Гриб сказал: «Рабов в рай не пускают. Слава Украине!»
В свою очередь адвокат украинца Марина Дубровина подчеркнула, что решение незаконно, необоснованно и принято на основании признаний, которые были выбиты из Павла и от которых он позже отказался. «Во время похищения его душили и били. К нему также применяли физическую силу после того, как его передали другим сотрудникам», — сказала адвокат и добавила, что в здании УФСБ РФ Павла сутки держали без воды и пищи в спортзале прикованным к шведской стенке или 32-килограммовой гире. «Ему угрожали и пытались подвешивать вверх ногами на шведской стенке», — подчеркнула Дубровина и добавила, что таким образом следователи заставили признать свою вину.
Также сообщается, что поддержать Павла Гриба прибыли дипломаты из стран Евросоюза, консул Украины, а также несколько москвичей, которые открыто выступают против российского военного вторжения в Украину.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 1 июля 2019 украинскому политузнику Павлу Грибу исполнился 21 год. День рождения он встретил в российском следственном изоляторе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...