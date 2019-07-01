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Похищенный ФСБ украинец Павел Гриб встретил день рождения в российских застенках
В понедельник, 1 июля 2019, украинскому политузнику Павлу Грибу исполняется 21 год. Он встречает день рождения в российском следственном изоляторе.
Группа, которая делится информацией об узниках Кремля, Let My People Go Ukraine призвала поддержать парня. Всех неравнодушных просят написать ему по адресу: Гриб Павел Игоревич, 344 082, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая, 31, ФКУ СИЗО-4 ФСИН России (Письма принимаются только на русском).
«Даже небольшая поддержка очень важна для всех заключенных Кремля. Пришли им письма!», — пишут волонтеры.
Напомним, Павел Гриб был похищен российскими спецслужбами 24 августа 2017 на территории Беларуси. Его насильно доставили в РФ, где обвинили в подготовке теракта. Жизнь Павла находится под угрозой, поскольку он живет с инвалидностью, связанной с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы. С момента незаконного заключения Павлу не дают необходимых лекарств, а украинским врачам запрещен доступ к нему. В городе, где он содержится, нет местных специалистов, которые могут спасти его в случае внутреннего кровотечения. Гриба приговорили к 6 годам колонии общего режима.
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