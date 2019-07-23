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Украина усилила границу с Россией комплексами ядерного контроля (фото)
На государственной границе между Украиной и Россией, Украиной и Молдовой установили современные комплексы радиоактивного и ядерного контроля. Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Ранее сообщалось, что на белорусско-украинской границе со стороны белорусской части чернобыльской зоны отчуждения замечено скопление российских войск и техники.
Оборудование размещено в пунктах пропуска «Большая Писаревка» и «Николаевка (на границе с РФ), и в пункте пропуска «Староказачье» — на границе с Молдовой.
В Госпогранслужбе отмечают, что полученное оборудование «существенно повысит технические способности пограничных нарядов».
Современные высокоэффективные комплексы TSA и RAPISCAN позволяют выявлять и пресекать попытки незаконного перемещения через государственную границу радиоактивных веществ и ядерных материалов.
Перед запуском устройства проверила делегация из США, в состав которой вошли представители Департамента энергетики США, Национальной лаборатории «LANL» и компаний-производителей оборудования «Aecom», «Apogee group» и «Rapiscan».
Напомним, в начале июля в Молдове из-за непогоды не работали шести пунктов пропусков через госграницу с Украиной.
Как сообщали «ФАКТЫ», в 2018 году Россия самовольно «передвинула» границу с Украиной в Луганской области между поселками Меловое (Украина) и Чертково (РФ).
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