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Юрий Фурман лидирует на 106-м округе в Северодонецке, — экзит-пол
В Украине заканчивается подсчёт голосов. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 98,34% протоколов.
На 106 округе в Северодонецке лидирует Юрий Фурман. Такие данные экзит-пола обнародовала «Ассоциации политических юристов» на своей странице в Фейсбуке.
На втором месте — Алексей Кузнецов от «Слуги народа», на третьем — кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Валерий Черныш.
Сейчас идёт пересчёт голосов по 106 округу из-за многочисленных сообщений и жалоб на нарушения и фальсификации.
Напомним, блогер Олег Мельничук на своей странице в Фейсбук опубликовал видео нарушений.
В частности, на одном из роликов видно, как члены комиссии, выйдя из участка, сорвали пломбы на коробках с бюллетенями и распаковали пакеты. На другом видео члены комиссии посреди улицы достают из пакета паспорта и незаконно вкидывают в избирательную урну бюллетени.
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