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А кто вторые? Опубликована карта округов, в которых первые и вторые места заняли партии помимо «Слуги народа» (интересная инфографика)
Несмотря на то, что Центральная избирательная комиссия продолжает обработку поступающих протоколов, и на выборах наверняка победит политическая сила «Слуга народа», у пользователя Александра Киреева возникла задумка создать карту того, какие партии заняли в округах вторые места. Своей задумкой Александр поделился в своем LiveJournal.
«Возникла идея создать карты первых мест без Слуги народа. Это почти то же самое, что карта вторых мест, но не совсем — исключения Донбасс и Львовская область, поэтому я сделал обе карты, но это лишь по результатам обработки 89% протоколов, а в ряде округов еще множество протоколов не обработано, и там небольшой отрыв и кое-где цвет может измениться», — отмечает Киреев.
Карта первых мест без Слуги народа
«Батькивщина», согласно информации Киреева, удержала основную сельскую часть Центральной Украины и много на Западе. ЕС был первым без СН в Киеве и округе, в самом твердо оранжевом округе Тернопольской области ближе ко Львовской, где он победил во втором туре, а так же в Черновцах, округе Луцка. ГОЛОС лидировал без СН во Львовской области за исключением одного округа во Львове.
При этом у ГОЛОСА во Львовской области в других областях был очень городской электорат: в оранжевый цвет закрасились Луцк, Ровно, Ивано-Франковск, Тернополь, а так же почему-то юго-восточная часть Тернопольской области, хотя там срезу у трех партий был близкий результат.
«Украинская стратегия Гройсмана» была на втором месте в Винницкой области и больше именно в Виннице, где Гройсман был мэром. Но «Батькивщина» была второй в восточной части области.
«Но самое удивительное, это второе место Гройсмана в одном из округов Закарпатской области. Пока не нахожу причину — и одномандатник там победил вроде бы не связанный с этой партией», — отмечает автор карты.
Карта вторых мест
На этой карте, считает Киреев, интересна Львовская область. Слуга Народа не был на втором месте ни в одном округе Львовской области! Либо на третьем месте (после Голоса и ЕС) во Львовсе и пригородах, либо на первом в остальной области. Правда, опять же там не все подсчитано и в одном округе очень близко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», прошедшие в воскресенье, 21 июля, досрочные парламентские выборы оказались самыми результативными по числу того, что в украинском политикуме произошло впервые. Согласно предварительным результатам, в Раде 9-го созыва три четверти депутатов будут новичками. В парламент состоянию на 23 июля проходят 323 кандидата, которые ранее там не работали: 167 из них избираются по спискам, 156 — по мажоритарке. Впервые в истории независимой Украины большинство в Верховной Раде получает одна партия. По состоянию на 23 июля «Слуга народа» проводит в Раду 253 народных депутата.
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