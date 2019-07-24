- 04:55 Еле ворочали языком: Пугачева и Вайкуле опозорились в Юрмале
- 04:26 Спецназ помог: на Донбассе возобновил работу избирательный округ №50
- 03:50 И никакого спорта! 45-летняя австралийка рассказала, как ей удалось похудеть на пять размеров
- 03:25 Охотились даже на «воров в законе»: в РФ отправили за решетку банду «Емели»
- 02:55 Возможен семейный дуэт: Потап и Настя ответили на обвинения в «свадьбе ради пиара»
- 02:25 Специалист по уничтожению российской агентуры: стали известны детали биографии назначенного Зеленским силовика
- 01:50 Бедная королева! Елизавета II не вошла в ТОП-10 богатых монархов
- 01:13 Суд разрешил церкви Московского патриархата называться «украинской»
- 00:44 Анджелина Джоли и Брэд Питт готовятся к финальной битве: актера могут лишить его любимого детища
- 00:18 Не "Слуга народа": стало известно, кто из депутатов откроет первую сессию Рады нового созыва
- 00:03 День равноапостольной Ольги: о чем просить святую и что делать в праздник
- 00:00 С поправкой на инфляцию: самым кассовым фильмом в истории является "Унесенные ветром"
Спецназ помог: на Донбассе возобновил работу избирательный округ №50
В Покровске Донецкой области возобновила свою работу комиссия одномандатного избирательного округа № 50, где днем 23 июля происходили столкновения во время обработки результатов выборов в Раду. Об этом передает UA: Перший.
«Сейчас комиссия в ОИК № 50 начала работать, на улице находятся более ста граждан, которые требуют, чтобы выборы были честными, чтобы не было фальсификаций результатов. Там находятся правоохранители в достаточном количестве, руководители Покровского отдела полиции и руководители областного главка полиции. Ситуация контролируемая», — заверила пресс-секретарь Покровского отделения полиции Яна Осетрова.
Согласно результатам обработки 99,11% протоколов в округе № 50, городской голова Покровская Руслан Требушкин победил на 0.80% кандидата от «Оппозиционного блока» Андрея Аксенова.
Напомним, что протесты в Покровске начались после того, как наблюдатели на участке обнаружили расхождения в подсчетах в протоколах комиссий. В частности, по данным гражданской сети ОПОРА, во время приема документов от участковой избирательной комиссии № 140 065 наблюдатели от партий и кандидатов заметили расхождения в протоколах, имеющихся у наблюдателей и те, которые УИК передает в ОИК. Когда же голову ОИК попросили зачитывать данные, она попыталась покинуть помещение, а затем вызвала «скорую», пожаловавшись на плохое самочувствие.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Покровск Донецкой области МВД направило вертолет со спецназовцами, чтобы стабилизировать ситуацию при подсчете голосов в Окружной избирательной комиссии № 50. В частности, перебросить туда по воздуху было решено резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»