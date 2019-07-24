Спецназ помог: на Донбассе возобновил работу избирательный округ №50

Украина

В Покровске Донецкой области возобновила свою работу комиссия одномандатного избирательного округа № 50, где днем 23 июля происходили столкновения во время обработки результатов выборов в Раду. Об этом передает UA: Перший.

«Сейчас комиссия в ОИК № 50 начала работать, на улице находятся более ста граждан, которые требуют, чтобы выборы были честными, чтобы не было фальсификаций результатов. Там находятся правоохранители в достаточном количестве, руководители Покровского отдела полиции и руководители областного главка полиции. Ситуация контролируемая», — заверила пресс-секретарь Покровского отделения полиции Яна Осетрова.

Согласно результатам обработки 99,11% протоколов в округе № 50, городской голова Покровская Руслан Требушкин победил на 0.80% кандидата от «Оппозиционного блока» Андрея Аксенова.

Напомним, что протесты в Покровске начались после того, как наблюдатели на участке обнаружили расхождения в подсчетах в протоколах комиссий. В частности, по данным гражданской сети ОПОРА, во время приема документов от участковой избирательной комиссии № 140 065 наблюдатели от партий и кандидатов заметили расхождения в протоколах, имеющихся у наблюдателей и те, которые УИК передает в ОИК. Когда же голову ОИК попросили зачитывать данные, она попыталась покинуть помещение, а затем вызвала «скорую», пожаловавшись на плохое самочувствие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Покровск Донецкой области МВД направило вертолет со спецназовцами, чтобы стабилизировать ситуацию при подсчете голосов в Окружной избирательной комиссии № 50. В частности, перебросить туда по воздуху было решено резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки.

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