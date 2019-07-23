В Донецкую область направили спецназ МВД: названа причина

Украина

В Покровск Донецкой области МВД направило вертолет со спецназовцами, чтобы стабилизировать ситуацию при подсчете голосов в Окружной избирательной комиссии № 50.

«Для стабилизации ситуации в ОИК № 50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда по воздуху резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки»,— говорится в сообщении МВД Facebook.

Отметим, в Покровске с понедельника, 22 июля, продолжалась протестная акция под зданием ОИК № 50. Из-за этого избирательная комиссия № 50 не могла нормально работать.

Полиция обеспечивает безопасность на территории окружкома. На месте работают группы документирования и группы коммуникации, а также находится руководство областного главка и местной полиции.

Как сообщали «ФАКТЫ» в день выборов в Донецкой области было зафиксировано несколько нарушений избирательного законодательства. В частности, в Бахмуте каким-то образом удалось проголосовать 15-летней девочке. Сама нарушительница избирательного законодательства утверждает, что не знала о возрастном цензе для участников процесса. Перед выборами там же на участке № 624 члены избирательной комиссии испортили документацию по выборам, а затем залили ее чернилами.

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