На Донбассе на минах подорвались четверо боевиков

Украина

За минувшие сутки, 23 июля, когда российско-оккупационные войска нарушили объявленное с 21 июля перемирие, на Донбассе погибли трое боевиков, еще один был ранен — они подорвались на взрывном устройстве.

Как сообщают в штабе операции Объединенных сил, с начала текущих суток, 24 июля, противник соблюдал режим тишины.

Также в ОС сообщают о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская. «24 июля 2019 года украинская сторона готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений, расположенных вдоль дороги, между КПВВ „Станица Луганская“ и разрушенным мостом через реку Сиверский Донец», — отметили в штабе и добавили, что выполнение взятых на себя обязательств украинской стороной возможно лишь при условии синхронного демонтажа фортификационных сооружений боевиков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе руководство российско-оккупационных войск скрывает преступления боевиков в отношении мирных жителей.

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