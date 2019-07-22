Украина

Стреляют в мирное население: на Донбассе оккупанты скрывают преступления боевиков

На оккупированных территориях Донбасса командование российско-оккупационных войск покрывает боевиков, совершивших преступления в отношении мирных жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Ранее боевики сами обстреляли мечеть в Донецке, обвинив в этом ВСУ.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, главари боевиков таким образом пытаются предотвратить снижение мотивации личного состава к прохождению службы. «Военным правоохранительным органам» ограничили реагирование на преступления боевиков против мирного населения ОРДЛО, что привело к росту количества преступлений в отношении гражданских:

13 июля наемники из состава 4 отдельной мотострелковой бригады 2 АК в населенном пункте Ясеновский Луганской области взорвали ручную гранату в общественном месте, в результате чего пострадала местная жительница;

14 июля военнослужащий 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК убил мирного жителя;

17 июля двое военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка совершили нападение на гражданских лиц (родители с детьми) и нанесли им тяжелые травмы;

18 июля подобный случай произошел также в Енакиево Донецкой области, где военнослужащие 1 АК ранили двоих.

«При этом во всех случаях военное командование противника покрывает виновников с целью недопущения роста протестных настроений среди населения в районах дислокации подразделений российско-оккупационных войск», — сообщают в Минобороны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жители оккупированных территорий Донбасса жалуются, что боевики «ДНР» установили поборы за проезд через КПВВ в обход общей очереди — «тариф» на место в льготной очереди оставляет около 1,3 тысяч гривен.

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