- 15:12 Страшное ДТП на трассе под Харьковом: погибли мужчина и маленький ребенок
- 15:07 Убийство Шеремета: полиция показала маршрут преступников
- 15:05 Под Киевом две девушки напали на врачей «скорой»: видео и детали инцидента
- 14:40 Оккупанты нарушили режим прекращения огня на Донбассе
- 14:28 ЦИК обработала 95% протоколов: как распределились голоса
- 14:26 На границе с Польшей задержали украинца с 25 фальшивыми паспортами
- 14:12 Настя Каменских разделась на крыше
- 14:09 В новой Раде будет значительно больше женщин (инфографика)
- 14:07 Борис Джонсон займет пост премьер-министра Великобритании
- 13:55 «Общая беда»: Лукашенко резко высказался об Украине
- 13:54 Ленин вместо богини Флоры: оккупанты в Крыму обезобразят Никитский ботсад
- 13:42 Беременность Николь Кидман оказалась фейком
Оккупанты нарушили режим прекращения огня на Донбассе
На третий день после введения «хлебного перемирия» на Донбассе боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня.
Как сообщают в Министерстве обороны Украины, во вторник, 23 июля, боевики обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Луганское. Противник в течение 10 минут вел огонь по нашим позициям из оккупированного села Нижнее Лозовое. Боевики применили гранатометы и стрелковое оружие.
Также в оборонном ведомстве заявили, что украинские военные ответный огонь не открывали, и что потерь у ВСУ нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Роман Безсмертный заявил, что украинские военные имеют право давать адекватный ответ на обстрелы боевиков из аналогичного оружия.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...