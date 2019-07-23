Оккупанты нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Украина

На третий день после введения «хлебного перемирия» на Донбассе боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщают в Министерстве обороны Украины, во вторник, 23 июля, боевики обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Луганское. Противник в течение 10 минут вел огонь по нашим позициям из оккупированного села Нижнее Лозовое. Боевики применили гранатометы и стрелковое оружие.

Также в оборонном ведомстве заявили, что украинские военные ответный огонь не открывали, и что потерь у ВСУ нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Роман Безсмертный заявил, что украинские военные имеют право давать адекватный ответ на обстрелы боевиков из аналогичного оружия.

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