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Это возможно: Разумков сделал громкое заявление о статусе русского языка на Донбассе
В победившей на парламентских выборах президентской партии «Слуга народа» не исключают расширения использования русского языка на Донбассе. По мнению лидера партии Дмитрия Разумкова, которое он высказал в интервью изданию «РБК-Украина», может быть диалог касательно более глубокого использования русского языка в Донецкой и Луганской областях, нежели на других территориях страны.
Он считает, что это соответствует Европейской хартии о языках, не противоречит минским соглашениям и украинской Конституции.
Разумков отметил, что единственная красная линия, которая была начерчена и озвучена президентом, это то, что единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык.
На аргумент журналиста о том, что в 2012 году такие же доводы приводились при принятии «закона Кивалова-Колесниченко». И тогда это не привело к объединению общества, а бывшие регионалы таким маневром собирали свой электорат, Разумков отметил, что «сегодня это попытка закончить войну и вернуть людей, которые находятся на временно оккупированных территориях».
«Здесь абсолютно другие задачи стоят, чтобы закончилась война, чтобы реинтегрировать людей, которые живут там, а это один из путей решения этой проблемы. Я вам сейчас не могу предложить большой перечень опций, которые мы можем имплементировать, к сожалению. Но я думаю, что на какой-то диалог мы должны будем идти. Это не нарушает национальные интересы и ни в коем случае не ставит под сомнение вопрос о государственном языке», — сказал Разумков.
Напомним, недавно глава Офиса президента Андрей Богдан сказал, что, по его мнению, было бы неплохо на оккупированных территориях Донбасса придать некий официальный статус русскому языку. Тогда представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что это личная позиция Богдана.
Позже такую же мысль о русском языке для жителей Донбасса озвучил и первый помощник Зеленского Сергей Шефир.
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