Украина

Выборы с комфортом: под Киевом голоса избирателей считали в кафе

В Обухове (Киевская область) председатель одной из участковой избирательной комиссии вместе с секретарем составляли протоколы не на заседании комиссии, как-то требует закон, а в кафе местного Дома культуры. Ранее сообщалось о фальсификации выборов в 106-м округе с центром в Северодонецке Луганской области.

Как сообщают в полиции Киевской области, об этом правоохранителям сообщил представитель гражданской сети «ОПОРА». Прибывшие на место полицейские задокументировали этот факт и изъяли у нарушителей закона протоколы подсчета голосов.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 158 (Фальсификация избирательных документов) УК Украины. Статья предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от года до трех лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Коростень из Киева направляли спецотряд полицейских тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции, целью которого является предотвращение провокаций, связанных с транспортировкой избирательных документов.

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