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На округ в Житомирской области направили вертолет со спецназом: названа причина (видео)
В понедельник, 22 июля, в Коростень (Житомирская область) из Киева прибыл спецотряд полицейских тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции, целью которого является предотвращение провокаций, связанных с транспортировкой избирательных документов. Ранее сообщалось об автобусах с «титушками», которые направлялись в Харьков.
Как сообщают в Национальной полиции, решение направить в Коростень дополнительные силы вертолетом Ми-8 было принято после анализа оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации из участковых избирательных комиссий — в окружную избирательную комиссию № 64.
«Полицейские спецназовцы направлены в Житомирскую область для усиления местной полиции и помощи в обеспечении общественного порядка и безопасности, а также реагирования на любые изменения в оперативной обстановке», — добавили в Нацполиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в день тишины, 20 июля, в полицию поступило 886 заявлений о нарушениях избирательного законодательства. По поступившим сигналам правоохранители возбудили 20 уголовных дел.
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