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Возле популярного курорта в Турции перевернулся автобус с туристами: фото с места событий

В Турции, во вторник, 23 июля, перевернулся туристический автобус. В результате ДТП много пассажиров получили ранения и травмы, один человек находится в опасном для жизни состоянии. Ранее в российском Сочи столкнулись два туристических автобуса.

В ДТП в Турции пострадали граждане России, Польши и Норвегии

Как сообщает EADaily, в автобусе больше всего — 38 человек — было польских туристов, из них 22 были доставлены в больницы на машинах скорой помощи. Один гражданин Польши находится в опасном для жизни состоянии.

По данным турецких СМИ, авария произошла возле города Кемер. Водитель потерял управление транспортным средством и сошел с 20-метрового откоса. Другие водители, которые находились на месте происшествия, немедленно бросились на помощь.

Напомним, в начале июля в Аргентине, в провинции Тукуман в результате ДТП с участием автобуса погибли по меньшей мере 15 туристов. В Португалии также разбился разбился туристический автобус, погибло 29 человек.

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