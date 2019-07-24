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Возле популярного курорта в Турции перевернулся автобус с туристами: фото с места событий
В Турции, во вторник, 23 июля, перевернулся туристический автобус. В результате ДТП много пассажиров получили ранения и травмы, один человек находится в опасном для жизни состоянии. Ранее в российском Сочи столкнулись два туристических автобуса.
В ДТП в Турции пострадали граждане России, Польши и Норвегии
Как сообщает EADaily, в автобусе больше всего — 38 человек — было польских туристов, из них 22 были доставлены в больницы на машинах скорой помощи. Один гражданин Польши находится в опасном для жизни состоянии.
По данным турецких СМИ, авария произошла возле города Кемер. Водитель потерял управление транспортным средством и сошел с 20-метрового откоса. Другие водители, которые находились на месте происшествия, немедленно бросились на помощь.
Напомним, в начале июля в Аргентине, в провинции Тукуман в результате ДТП с участием автобуса погибли по меньшей мере 15 туристов. В Португалии также разбился разбился туристический автобус, погибло 29 человек.
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