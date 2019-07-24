Подозреваемого в жестоком убийстве военного в Славутиче отпустили под залог

Украина

В Славутиче (Киевская область) суд, избиравший меру пресечения подозреваемому в жестоком убийстве бывшего военного Юрия Булата, разрешил мужчине выйти под залог.

Об этом в социальных сетях сообщил Анатолий Гладченко, опубликовавший фотографию, сделанную во время вынесения решения. «Стаханову, который нож воткнул в горло Юрию Булату, судья дала 60 суток ареста с возможность залога 280 тысяч гривен. Возможно, завтра убийца будет ходить по улицам нашего не спокойного Славутича», — написал он в социальных сетях.

А новый руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов уточнил, что сумма залога для подозреваемого в умышленном убийстве составила 288 тысяч 150 гривен. «Отмечу, что дерзкое убийство произошло в публичном месте, совершено группой лиц из хулиганских побуждений. Статья, по которой ведется следствие — п. 7 ч. 2. ст. 115 (Умышленное убийство из хулиганских побуждений) УК — предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы», — пишет правоохранитель на своей страничке в Facebook и выражает надежду, что прокуратура подаст апелляцию на это «странное решение».

Эксклюзивный материал об убийстве Юрия Булата «Убийство в день выборов: бывший военный стал жертвой хулиганов, которые много лет держат в страхе весь город» читайте на сайте «ФАКТОВ».



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