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Ахметов и Бойко теряют позиции: итоги выборов на Донбассе (видео)
Результаты выборов в Верховную Раду Украины девятого созыва для многих оказались неожиданными. Украинский журналист Денис Казанский проанализировал результаты волеизъявления на Донбассе и отметил, что бывшие «хозяева» региона сильно сдали свои позиции и не имеют поддержки населения, как раньше.
Казанский отмечает, что таких революционных выборов Донбасс еще точно не знал. Он вспоминает предыдущие годы, когда в Донецкой и Луганской областях полностью хозяйничали регионалы. А результат «свободного волеизъявления» был известен заранее.
По его словам, выборы, особенно в 2012 году, в Донецке вообще прошли с нереальными результатами поддержки «Партии регионов». Бюллетени на участках вбрасывались пачками. Протоколы были «нарисованы» заранее. Не было никакого даже подобия соревнования.
Теперь же, когда регионалы раскололись на «Оппозиционную платформу -За жизнь» Медведчука и Бойко и «Оппозиционный блок» Новинского и Вилкула, контролируемый бывшим хозяином Донецкой области Ринатом Ахметовым, ситуация изменилась.
По словам Казанского, Ахметов теряет позиции в Донецкой области. Его люди выиграли только 4 округа из 12. «Ахметовцы» проиграли даже в Мариуполе, который контролируется его «Метинвестом».
«В Луганской у Бойко вообще провал. Его люди выиграли только 1 округ из 6!», — отмечает блогер.
По словам Казанского, на Донбассе появилась третья сила — партия «Слуга народа». Это тоже, в каком-то смысле, для этого непростого региона революция. Впервые партия без пророссийской риторики заходит на Донбасс. Раньше у проукраинских проектов это не получалось. «Слуга народа» включилась в борьбу за электорат региона. Они почти на всех округах заняли вторые места, уступив «Оппозиционной платформа — За жизнь», но обошли «Оппоблок».
Как писали «ФАКТЫ», досрочные парламентские выборы оказались самыми результативными по числу того, что в украинском политикуме произошло впервые. Самое, пожалуй, главное, чему многие удивились, это то, что «вечные» политики с разгромным счетом проиграли новичкам.
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