Неудачная шутка: машинисту поезда «Интерсити» пришлось экстренно затормозить из-за плюшевой игрушки

Общество и люди

Машинист поезда Интерсити + № 731 Запорожье — Киев применил экстренное торможение, увидев на путях большую игрушку, которую он принял за ребенка. Ранее в Первомайске Николаевской области поезд сбил 3-летнего ребенка, игравшего возле путей.

«Шутка удачная, если смешно всем. Но совсем не смешно было 23 июля машинисту поезда, когда ему пришлось применить экстренное торможение в 19:12 возле станции Користовка, пытаясь предотвратить наезд на посторонний предмет на рельсах. На пути лежала большая плюшевая игрушка, которую машинист принял за ребенка», — сообщают в «Укрзалізниці».

Об этом случае сообщили городское отделение полиции. Поезд задержался в пути на четыре минуты. «Железнодорожники напоминают, что они — тоже люди, а железная дорога — это зона повышенной опасности, а не место для игр и шуток», — добавили в компании.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в курортном поселке городского типа Затока Белгород-Днестровского района Одесской области поезд насмерть сбил 24-летнего гражданина Беларуси, который сидел на рельсах и не реагировал на сигналы машиниста.

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