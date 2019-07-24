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- 14:06 Боевики "ЛНР" передали на подконтрольную ВСУ территорию 64 заключенных
Боевики "ЛНР" передали на подконтрольную ВСУ территорию 64 заключенных (фото)
В районе города Счастье (Луганская область) состоялась очередная передача осужденных, отбывавших наказания на территории ОРДЛО, которые просили о переводе на территории, подконтрольные правительству Украины, сообщает УНН.
Сообщается, что 64 осужденных доставлены в Старобельский следственный изолятор, где изучат из дела и определят правовой статус. После этого их отправят в колонии для дальнейшего отбывания наказания.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что с 2014 года на подконтрольные территории были переведены 519 осужденных.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле этого года на подконтрольные правительству Украины территории передали 60 заключенных, отбывавших наказание в ОРЛО.
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