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Украина

Боевики "ЛНР" передали на подконтрольную ВСУ территорию 64 заключенных (фото)

14:06 24 июля 2019 182
Передача заключенных из «ЛНР»
Инф. «ФАКТОВ»

В районе города Счастье (Луганская область) состоялась очередная передача осужденных, отбывавших наказания на территории ОРДЛО, которые просили о переводе на территории, подконтрольные правительству Украины, сообщает УНН.

Сообщается, что 64 осужденных доставлены в Старобельский следственный изолятор, где изучат из дела и определят правовой статус. После этого их отправят в колонии для дальнейшего отбывания наказания.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что с 2014 года на подконтрольные территории были переведены 519 осужденных.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле этого года на подконтрольные правительству Украины территории передали 60 заключенных, отбывавших наказание в ОРЛО.

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