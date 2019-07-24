Здоровье и медицина

Прямая линия "ФАКТОВ"

Тянущая боль в пояснице и повышенная температура: какие еще симптомы указывают на болезнь почек

Возникла тянущая боль в пояснице. Сразу приходит на ум мысль: возможно, это почки.

— Чтобы понять, что пострадали именно почки, нужно сопоставить ряд симптомов и пройти обследование, — рассказывает врач-нефролог высшей категории Клиники нефрологии Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны Украины Оксана Коршевнюк. — Ведь боль в пояснице может быть признаком радикулита, ревматологической патологии, проблем с костями таза или толстым кишечником, гинекологических заболеваний у женщин, урологических — у мужчин. Но, например, при остром пиелонефрите, беспокоит тянущая боль в пояснице, пациент жалуется на головную боль, слабость, разбитость и вялость, повышенную до 38 градусов температуру (интоксикационный синдром). Возникают, как мы говорим, дизурические явления: человек мочится часто, но понемногу, бывает задержка мочи.

— Появление отеков тоже говорит о том, что пострадали почки?

— Отеки возникают и при заболеваниях сердца, сосудов, щитовидной железы. Почечные отеки отличаются тем, что они на ощупь мягкие. Причем если у лежачего пациента не видны отеки на ногах, то это не значит, что их нет вообще — нужно проверить поясничную область. Когда человек встает, происходит перераспределение отеков — они «опускаются» на ноги.

— Какое обследование назначаете при подозрении на пиелонефрит?

— Обязательно общие анализы крови и мочи, исследование на креатинин в крови (конечный продукт обмена белков). Необходимо сделать УЗИ почек и мочевыводящих путей. Мужчинам рекомендуем консультацию уролога, женщинам — осмотр гинеколога. Еще одно важное исследование — бактериальный посев мочи. Этот анализ необходим, чтобы определить возбудителя и точно подобрать лекарство. Опасно, если человек переносит пиелонефрит на ногах: возможно развитие гнойных осложнений — абсцесса почки или фурункула, карбункула, требующих экстренной помощи хирурга.

— Какие заболевания ухудшают работу почек?

— Артериальная гипертензия. В почке большое скопление сосудов, и чем дольше у человека повышенное давление, тем больше изменяются сосудистые стенки. Ревматологические недуги, в частности подагра: нарушение обмена мочевой кислоты вызывает подагрическую нефропатию. Опасен для почек и сахарный диабет, поражающий мелкие сосуды. Усиливается проницаемость нефронов, и организм начинает терять белок.



Какие симптомы воспаления почек? Как снижать повышенное давление у пациента с почечной патологией? Нужно ли есть больше арбузов тем, у кого есть отеки? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 29 июля, с 17:00 до 18:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит нефролог Оксана Петровна Коршевнюк. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 8 августа

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