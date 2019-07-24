Украина

Россия отправила через границу на Донбасс неизвестный поезд

Через неконтролируемый участок границы из России в Украину проследовал товарный поезд, что зафиксировал беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Ранее боевики обстреляли БПЛА СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Долгое.

Об этом сообщил дипломат, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк. По его словам, БПЛА дальнего радиуса действия зафиксировал, что товарный поезд следовал в направлении оккупированного города Ровеньки (Луганская область).

«По этому маршруту РФ регулярно поставляет горюче-смазочные материалы для нужд своих вооруженных формирований на оккупированных территориях Донбасса», — пишет дипломат в Twitter.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в командовании Объединенных сил заявили, что в оккупированный Донецк из России приехали снайперы, одной из задач которых является уничтожение видеокамер СММ ОБСЕ.



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