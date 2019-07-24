25 июля боевики Донецка и Луганска ждут очередной российский "гумконвой"

Украина

Так называемый «гуманитарный конвой» (россияне таким образом переправляют боевикам оружие и боеприпасы) МЧС Российской Федерации прибудет на оккупированный Донбасс 25 июля, сообщили пропагандистские СМИ. Почему-то они назвали его внеочередным. По словам организаторов акции, в состав груза войдут медикаменты и медицинское оборудование. Что именно — не уточняется.

Надо отметить, что в этом году страна-агрессор доставляла «гуманитарную помощь» молодым «республикам» крайне нерегулярно. Последний раз это было 20 декабря 2018 года.

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По информации группы «ИС», в течение 2014 — 2018 годов РФ осуществила доставку 84 «гуманитарных конвоев» (в 2014-м — 10 конвоев; в 2015-м — 38; в 2016-м — 11; в 2017-м — 13; в 2018-м — 12).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после доставки путинского «гумконвоя» на фронте всегда случаются обострения.

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