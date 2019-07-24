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- 16:06 Россия оформляет последние документы для выдачи украинских моряков — омбудсмен
Россия оформляет последние документы для выдачи украинских моряков — омбудсмен
Киев и Москва достигли договоренности о возвращении 24 военнопленных украинских моряков на родину. В эти минуты оформляются соответствующие официальные документы, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
В то же время ее российская коллега эту информацию не подтвердила.
«Следственные органы пока не принимали решения о возвращении арестованных в России за нарушение границы украинских моряков», — сообщила она российским СМИ.
Напомним, 17 июля Лефортовский районный суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей всем 24 украинским военнопленным морякам — до 24 и 26 октября.
Перед этим, 16 июля, в Москве, куда после встреч в Киеве с Москальковой отправилась уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, стороны заявили о намерении обратиться к президентам двух стран с просьбами о помиловании ряда осужденных в Украине и России.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что освобождение моряков должно быть безусловным. Менять на осужденных в Украине россиян их не планируют.
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