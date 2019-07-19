Денисова просит Россию отдать ей на поруки пленных украинских моряков

Украина

Временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство об освобождении захваченных в ноябре 2018 года 24 украинских моряков под личное обязательство омбудсмена Людмилы Денисовой. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщила в Facebook.

По словам Денисовой, ходатайство передано на имя руководителя следственной группы ФСБ России Сергея Микрюкова.

«Только что временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство на имя руководителя следственной группы ФСБ России Сергея Микрюкова относительно моего личного обязательства в отношении 24 украинских военных моряков, которые содержатся в Лефортовском СИЗО», — отметила Денисова .

Также она добавила, что теперь ждет ответа.

Напомним, 17 июля Лефортовский районный суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей всем 24 украинским военнопленным морякам — до 24 и 26 октября.

Перед этим, 16 июля, в Москве, куда после встреч в Киеве с Москальковой отправилась уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, стороны заявили о намерении обратиться к президентам двух стран с просьбами о помиловании ряда осужденных в Украине и России.

Также Людмила Денисова передала Татьяне Москальковой список 150 украинцев, находящихся в тюрьмах и следственных изоляторах России, в который включены 24 пленных моряка.

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