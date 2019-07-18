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В Запорожской области водитель "под кайфом" насмерть сбил двух велосипедистов (фото)
В Пологовском районе Запорожской области водитель «Ауди» сбил двух велосипедистов: 44-летнего мужчину и 12-летнего мальчика. Первый скончался на месте, ребенок умер в больнице. Напомним, в Киеве пьяный молодчик запрыгнул в полицейский автомобиль и сбил патрульную.
Как сообщили в областном главке полиции, ДТП произошло 17 июля около 21:20.
Установлено, что 24-летний водитель, который за рулем иномарки находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу движения и сбил велосипедистов.
Водителя машины задержали. Открыто уголовное производство.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на улице Оболонской пьяный водитель повредил пять припаркованных автомобилей и, пытаясь сбежать с места ЧП, врезался в забор. Ранее в столице Ford под управлением пьяного водителя врезался в машину патрульных полицейских.
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