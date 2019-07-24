- 18:43 В субботу, 27 июля, в Киеве полностью перекроют проспект Победы в районе Шулявского моста
- 18:38 Вакарчук официально возглавил партию «Голос»
- 18:14 Киевскую обладминистрацию могут «переселить» в аэропорт «Борисполь»
- 17:58 Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 24–28 июля
- 17:50 Крушение траулера "Иван Голубец": выжившие моряки возвращаются в Украину
- 17:15 Россия оформляет последние документы для выдачи украинских моряков — омбудсмен
- 17:09 «Динамо» – «Шахтер»: где смотреть онлайн битву за Суперкубок Украины
- 17:07 Жалкое подобие украинской попсы: известный продюсер разнес новую песню Бузовой и назвал ее вторичной
- 17:04 Не рано ли "забронзовел": в продаже появился позолоченный бюст Зеленского
- 17:02 «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть матч Международного кубка чемпионов
- 16:58 В Одессе водитель на Infiniti насмерть сбил подростка
- 16:51 Умер известный украинский тренер по боксу, воспитавший олимпийского призера
Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 24–28 июля
26 июля на НСК «Олимпийский» пройдет «Выставка здоровья», посвященная проблемам диабета.
В программе: лекции, мастер-классы, дискуссии по диабет-инновациям. Также будет работать зона здоровья, где каждый желающий сможет бесплатно проверить уровень гликированного гемоглобина и сахара в крови, артериальное давление, зрение, а также получить консультацию специалиста.
Адрес: НСК «Олимпийский», холл Чемпионов.
Вход свободный.
***
C 25 июля по 25 августа в Национальном музее украинского народного декоративного искусства открыта выставка «Завод». В экспозиции представлена майолика Надежды и Валерия Проторьевых, Михаила Денисенко, Емельяна Железняка и Нелли Исуповой.
Адрес: ул. Лаврская, 9.
Цена: 10—50 грн.
***
25 июля в 19:00 в Зоне креативных мануфактур Izone состоится встреча с нью-йоркским аниматором и художником.
Адрес: ул. Набережно-Луговая, 8.
С 25 июля по 6 августа в Центре современного искусства «Белый Свет» можно посетить выставку живописи и арт-объектов Егора Анцыгина «Где бы искупаться».
Адрес: ул. Пушкинская, 21.
Вход свободный.
***
25 и 26 июля Spivakovska ART: EGO gallery приглашает на фотовыставку Якова Геринга Ubu The King по мотивам спектакля «Король Убю» театра «Мизантроп».
Адрес: ул. Саксаганского, 59б.
Вход свободный.
***
27 июля пройдет «Велопарад дівчат». В программе велокруиз, пикник и джаз.
Регистрация: https://goo.gl/forms/kzOTdz98Fg4mvmQn1
Сбор с 16:00 до 17:00 на площади возле Оперного театра, улица Владимирская, 50.
***
27 и 28 июля в Мануфактуре Outlet Village состоится фестиваль мороженого. В программе: криобар, дискотека, развлекательная программа от театральной студии ASSOL.
Начало в 12:00.
Адрес: Обуховское шоссе, 2.
Вход свободный.
***
27 июля галерея Д/2 приглашает на выступление диджея Ro Rusakov.
Адрес: ул. Десятинная, 12.
Начало в 18:00.
Вход свободный.
***
25 июля в 19:30 в кинотеатре «Лира» пройдет премьера документального фильма Вадима Дмитриченко «Римма Зюбіна. Backstage», а также состоится творческая встреча с популярной актрисой; 26 июля в 20:00 — показ документального фильма Натальи Погудиной «Зори Донбасса», рассказывающего о шахтерских женах на временно оккупированной территории. После просмотра будет возможность пообщаться с автором фильма.
Адрес: ул. Большая Житомирская, 40.
Цена: 50 грн.
Бесплатно можно посетить:
- 25 июля — историко-мемориальный музей Михаила Грушевского (ул. Паньковская, 9);
- 26 июля — Национальный историко-архитектурный музей «Київська фортеця» (ул. Госпитальная, 24а); Музей партизанской славы (ул. Славгородская, парк Партизанской славы);
- 28 июля — музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, корп. 26);
- 29 июля — Национальный музей истории Украины (ул. Владимирская, 2);
- 31 июля — Национальный музей литературы Украины (ул. Богдана Хмельницкого, 11); литературно-мемориальный дом-музей Тараса Шевченко (пер. Тараса Шевченко, 8а).
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...