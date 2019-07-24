Культура и искусство

Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 24–28 июля

26 июля на НСК «Олимпийский» пройдет «Выставка здоровья», посвященная проблемам диабета.

В программе: лекции, мастер-классы, дискуссии по диабет-инновациям. Также будет работать зона здоровья, где каждый желающий сможет бесплатно проверить уровень гликированного гемоглобина и сахара в крови, артериальное давление, зрение, а также получить консультацию специалиста.

Адрес: НСК «Олимпийский», холл Чемпионов.

Вход свободный.

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C 25 июля по 25 августа в Национальном музее украинского народного декоративного искусства открыта выставка «Завод». В экспозиции представлена майолика Надежды и Валерия Проторьевых, Михаила Денисенко, Емельяна Железняка и Нелли Исуповой.

Адрес: ул. Лаврская, 9.

Цена: 10—50 грн.

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25 июля в 19:00 в Зоне креативных мануфактур Izone состоится встреча с нью-йоркским аниматором и художником.

Адрес: ул. Набережно-Луговая, 8.

С 25 июля по 6 августа в Центре современного искусства «Белый Свет» можно посетить выставку живописи и арт-объектов Егора Анцыгина «Где бы искупаться».

Адрес: ул. Пушкинская, 21.

Вход свободный.

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25 и 26 июля Spivakovska ART: EGO gallery приглашает на фотовыставку Якова Геринга Ubu The King по мотивам спектакля «Король Убю» театра «Мизантроп».

Адрес: ул. Саксаганского, 59б.

Вход свободный.

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27 июля пройдет «Велопарад дівчат». В программе велокруиз, пикник и джаз.

Регистрация: https://goo.gl/forms/kzOTdz98Fg4mvmQn1

Сбор с 16:00 до 17:00 на площади возле Оперного театра, улица Владимирская, 50.

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27 и 28 июля в Мануфактуре Outlet Village состоится фестиваль мороженого. В программе: криобар, дискотека, развлекательная программа от театральной студии ASSOL.

Начало в 12:00.

Адрес: Обуховское шоссе, 2.

Вход свободный.

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27 июля галерея Д/2 приглашает на выступление диджея Ro Rusakov.

Адрес: ул. Десятинная, 12.

Начало в 18:00.

Вход свободный.

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25 июля в 19:30 в кинотеатре «Лира» пройдет премьера документального фильма Вадима Дмитриченко «Римма Зюбіна. Backstage», а также состоится творческая встреча с популярной актрисой; 26 июля в 20:00 — показ документального фильма Натальи Погудиной «Зори Донбасса», рассказывающего о шахтерских женах на временно оккупированной территории. После просмотра будет возможность пообщаться с автором фильма.

Адрес: ул. Большая Житомирская, 40.

Цена: 50 грн.

Бесплатно можно посетить:

25 июля — историко-мемориальный музей Михаила Грушевского (ул. Паньковская, 9);

— историко-мемориальный музей Михаила Грушевского (ул. Паньковская, 9); 26 июля — Национальный историко-архитектурный музей «Київська фортеця» (ул. Госпитальная, 24а); Музей партизанской славы (ул. Славгородская, парк Партизанской славы);

— Национальный историко-архитектурный музей «Київська фортеця» (ул. Госпитальная, 24а); Музей партизанской славы (ул. Славгородская, парк Партизанской славы); 28 июля — музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, корп. 26);

— музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, корп. 26); 29 июля — Национальный музей истории Украины (ул. Владимирская, 2);

— Национальный музей истории Украины (ул. Владимирская, 2); 31 июля — Национальный музей литературы Украины (ул. Богдана Хмельницкого, 11); литературно-мемориальный дом-музей Тараса Шевченко (пер. Тараса Шевченко, 8а).

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