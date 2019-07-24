Украина

Герой недавнего секс-скандала в Вооруженных Силах полковник Виктор И. пошел на повышение, несмотря на открытое уголовное производство по нему. Выписку из приказа об этом начальника Генштаба обнародовал руководитель гражданского объединения «Ревизия власти» Виталий Павловский. Теперь полковник возглавляет отдел в Генеральном штабе ВСУ.

По словам бывших сослуживцев полковника, тот отличается властным характером, ведет себя как самодур. Проштрафившихся солдат, например, наказывал клизмами. Мог приказать подчиненным женщинам раздеться прямо в штабе, чтобы посмотреть, есть ли у тех пирсинг на сосках. Вывозил девушек-военнослужащих в отдаленный лесной домик, чтобы «поучить, как вести себя с мужчиной-самцом». Мог просто зайти к подчиненной с другими офицерами и прямо приказать: «Раздевайся, ложись. К тебе богатыри пришли, будешь сейчас нас обслуживать». До поры до времени это не выходило за пределы части, пока однажды Виктор И. отказался отпустить на свадьбу 24-летнюю лейтенанта Валерию Сикал, заявив, по ее словам: «Я тебе не позволю выйти замуж. Я сам сделаю тебе ребенка».

Полковник И. командовал военной частью (арсеналом со складами боеприпасов) в Хмельницкой области. В конце прошлого года Валерия Сикал попросила его отпустить ее на месяц в отпуск в Винницкую область для послеоперационного лечения (врачебная комиссия рекомендовала ей месяц отдыха после только что проведенной нейрохирургической операции), а также ввиду уже назначенной даты ее свадьбы в Виннице. Однако, как следует из опубликованных на сайте судебной власти документов, командир, ссылаясь на особое положение, лишь на неделю освободил Сикал от выполнения должностных обязанностей. Он порекомендовал девушке сыграть свадьбу, не выезжая за пределы гарнизона. Мотивировал это тем, что выезд может повлечь большие нагрузки, а нейрохирурги рекомендовали ограничить Валерии «сгибательные, разгибательные и ротационные движения в позвоночнике». А также сослался на рапорт начальника санчасти, который «сократил» рекомендованные врачебной комиссией 30 дней (такие рекомендации носят обязательный характер и должны неотложно выполняться) до… шести.

После этого Валерия все же уехала домой, под Винницу, предварительно сообщив о произошедшем в Военную службу правопорядка. Военные правоохранители заверили девушку, что она может спокойно отдыхать и выздоравливать, долгосрочный отпуск ей обязательно оформят, а полковника привлекут к ответственности. Однако уже на девятый день лейтенанту пришлось вернуться на службу — в части начали служебное расследование, обвинив ее в самовольной отлучке.

К этому времени, посоветовавшись с мужем, Валерия решила наказать командира за сексуальные домогательства. Однако на горячей линии Минобороны ей посоветовали обратиться к психологу. В Хмельницком подразделении Военной службы правопорядка намекнули, что до нее уже много женщин обращались с аналогичными заявлениями, но это ни к чему не привело. Заявление приняли лишь в винницкой полиции и открыли уголовное производство по признакам принуждения к вступлению в сексуальные отношения.

Материалы производства были переданы в Государственное бюро расследований, сообщила «ФАКТАМ» спикер Винницкого областного главка полиции Ганна Олийнык. Судьбу этого расследования в пресс-службе ГБР «ФАКТАМ» пообещали сообщить позже.

Однако, как рассказала «ФАКТАМ» Валерия Сикал, на самом деле расследование ведут правоохранители Хмельницкой области. В настоящее время оно на стадии досудебного следствия — проводятся экспертизы, опрашиваются люди.

А в феврале этого года судья Славутского горрайонного суда Хмельницкой области Шевчук практически одновременно рассматривал оба админдела. Валерии, которую возглавляемая полковником И. военная часть обвинила в самовольном оставлении места службы в особый период, и «впаял» лейтенанту Сикал штраф в 2465 грн, а также 384,2 грн судебного сбора.

По мнению суда, несмотря на то, что рекомендация врачебной комиссии о 30-дневном отпуске по состоянию здоровья должна была быть выполнена немедленно, Валерия все равно не могла ослушаться командира и должна была действовать «в рамках действующего законодательства». То, что перед выездом из части Валерия подала заявление в Военную службу правопорядка, суд во внимание не принял. Судья отметил в решении, что на момент рассмотрения дела «никакого решения, подтверждающего эти факты, суду не предоставлено».

А ведь всего за три дня до этого тот же судья Шевчук рассматривал и админдело полковника, которого военная служба правопорядка (ВСП) обвинила на основании заявления Валерии в злоупотреблении властью в особый период. Но решил, что документы ВСП оформила неправильно, не указав, нарушал полковник «с корыстной целью», «в собственных интересах» или же «в интересах третьих лиц», и вернул их обратно.

Кстати, ВСП направляла исправленные документы в суд повторно, но почему-то инкриминировала Виктору И. совсем другое нарушение: «халатное отношение к воинской службе». И судья Маршал с легкой душой закрыл дело, указав, что действия обвиняемого «содержат признаки другого правонарушения», которое в представленном протоколе в вину ему не вменяется.

Кстати, Хмельницкий апелляционный суд отменил штраф Валерии. В своем решении он указал Славутскому суду отменить свое постановление и вернуть документы в военную часть. Основанием для этого Апелляционный суд назвал то, что судья Шевчук оставил без рассмотрения большую часть доказательств защиты и необоснованно заявил об отсутствии этих доказательств, а также незаконно взыскал судебный сбор. Судом были допущены и другие нарушения.

Кроме того, в суде Валерию Сикал обвинили в самовольном оставлении места службы, а протокол, который должен был это подтвердить, почему-то составлен за пьянку по месту службы. Пока материалы в отношении Валерии ходили между судами и военной частью, истек срок привлечения ее к ответственности. И, составляя новое постановление, судья просто закрыл админпроизводство в связи с истечением этих сроков.

А тем временем в Шепетовском горрайсуде на 1 августа назначено заседание по иску Виктора И. к Валерии Сикал, Виталию Павловскому и другим. Вероятно, полковник потребует опровергнуть информацию не только о сексуальных домогательствах. Так, в феврале этого года Минобороны заявило о предотвращении поджога на одном из воинских арсеналов. После чего Виталий Павловский опубликовал информацию, что возгорание случилось именно в части, командиром которой является Виктор И. — к счастью, пожар на складе боеприпасов 120 и 150 калибра удалось ликвидировать в зародыше. Павловский тогда отметил, что возгорание случилось на следующий день после того, как он обнародовал материалы аудита этой части, зафиксировавшей финансовые нарушения почти на 2,5 миллиона гривен. А также указал на то, что Виктор И. служил в Новобогдановке в то время, когда там взорвались склады боеприпасов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ВСУ официально заявили, что обвинения, выдвинутые лейтенантом Викторией Сикал против командира части, подтвердились частично. Было установлено предвзятое отношение командира к Сикал, но факты домогательств полковник отрицает.

Фото из ФБ Виталия Павловского



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