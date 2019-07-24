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Зеленский пожаловался премьеру Италии на неоправданно суровый приговор Маркиву
Украина предложила Италии правовую помощь в проведении «основательной совместной экспертизы» обстоятельств смерти оператора Андреа Роккелли, погибшего под Славянском летом 2014 года. Виновным в его гибели итальянский суд признал украинца Виталия Маркива. Соответствующее предложение сделал президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Как сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, Зеленский выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела апелляционным судом.
Кроме того, глава украинского государства поблагодарил Италию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив важность сохранения режима санкций в отношении РФ.
Как писали «ФАКТЫ», 12 июля суд в итальянском городе Павия признал виновным и приговорил к 24 годам заключения бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива. В настоящее время адвокат Маркива готовит апелляционную жалобу на приговор суда.
Тем временем украинского военного поддерживают сослуживцы и земляки по всему миру.
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