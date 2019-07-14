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«Я тоже Виталий Маркив»: украинские военные поддержали осужденного в Италии нацгвардейца (видео)
Бойцы батальона имени Героя Украины генерала Кульчицкого Национальной гвардии Украины выступили в поддержку осужденного в Италии украинского бойца Виталия Маркива. Обращение опубликовано на официальной странице Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины в Facebook.
«Я тоже Виталий Маркив», — с такими словами военнослужащие батальона, а также ветераны антитеррористической операции обратились к общественности и призвали поддержать украинского патриота.
«Вчера безосновательно был осужден боец Нацгвардии, доброволец, майдановец, который с 2014 года был на защите нашего государства для того, чтобы каждый украинец мог жить свободно. Я обращаюсь к вам всем поддержать наших бойцов, воевавших вчера, которые воюют сегодня и готовы в дальнейшем защищать нашу родину», — отметил в видеообращении командир батальона полковник Виктор Толочко.
Как писали «ФАКТЫ», 12 июля суд в итальянском городе Павия признал виновным и приговорил к 24 годам заключения бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.
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