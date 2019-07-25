Видный российский оппозиционер Навальный арестован на 30 суток

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Известный российский оппозиционер и блогер Алексей Навальный арестован Симоновским судом Москвы на 30 суток за «призывы выйти на несогласованную акцию против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля». Об этом пишет Интерфакс.

«Признать Навального виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 30 суток», — огласил решение судья Валентин Кулешов.

Навальный признан виновным по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Согласно протоколу, Навальный в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также делал это и в Facebook.

В ходе заседания Навальный заявил, что не признает вину. В суде он утверждал, что не призывал никого выходить на митинг, а всего лишь, как и все остальные СМИ, уведомил к чему призывают независимые кандидаты.

«Я написал, посмотрите заявление независимых кандидатов, со сцены сказал, что может быть акция независимых кандидатов. Вы за это хотите меня арестовать?»,— сказал Навальный.

Он также предположил, что может быть привлечен к административной ответственности за то, что в отделе полиции, куда его доставили после задержания, долго спорил с полицейскими стоит ли отрезать шнурок на его спортивных шортах.

«Мы долго спорили о шнурке на трусах. Его хотели отрезать. Я говорил, что не надо портить новые трусы. Я уже настолько правонарушитель, что меня можно привлечь и за это?», — сказал Навальный.

Сам задержанный не признал свою вину, отметив, что он не делал никаких призывов. Кроме того, он попросил отсрочить исполнение административного ареста, поскольку он хочет посетить концерт группы Rammstein.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Навальный был задержан во время утренней пробежки возле своего дома в Москве утром 24 июля. Его доставили в отдел полиции по Даниловскому району. Адвокат блогера не исключила, что задержание может быть связано с предстоящей в Москве акцией, запланированной на 27 июля. Накануне утром Навальный сообщил на своей странице в социальной сети, что задержан сотрудниками полиции. «Я вышел на пробежку, около подъезда стояла машина. Меня привезли в ОВД по Даниловскому району», — написал Навальный.

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