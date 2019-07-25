Мир

Газзаев, Лещенко и Серов попытались помочь Шишкану: что из этого вышло

Московский городской суд решил оставить под стражей предполагаемого «вора в законе» Олега Шишканова, якобы известного в криминальных кругах как Шишкан, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и причастности к похищению и убийству депутата. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Апелляционная инстанция оставила без изменения постановление Басманного районного суда Москвы в отношении Олега Медведева (Шишканова) об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

По словам защитника Алексея Кирсанова, доказательством причастности Шишкана к криминальному миру служит так называемая «воровская звезда», она же «роза ветров», обнаруженная оперативниками на дне бассейна на участке Медведева. Адвокат заметил, что аналогичная звезда находится на шевронах МЧС России, сотрудников которого, следуя его логике, «нужно ввиду их структурированности привлечь всем министерством».

Кирсанов сообщил, что в деле имеются также показания трёх свидетелей, в частности, бывшего сотрудник ГУУРа (главное управление уголовного розыска), а ныне сотрудника Следственного комитета по фамилии Пулин, который рассказывает о своей работе относительно 2012 года, однако вменяемая Медведеву статья появилась в УК РФ только в настоящем году.

Второй адвокат фигуранта Дарья Евменина приобщила к материалам поручительство «друзей и одноклассников» Шишканова, а также артистов, в числе которых Лев Лещенко, Любовь Успенская и Александр Серов, бывшего главного тренера московского ЦСКА Валерия Газзаева, главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, тренера московского ЦСКА Виктора Онопко и других.

Поручители назвали Шишканова порядочным человеком, патриотом и меценатом: он оказывал поддержку футбольному клубу «Сатурн» из подмосковного Раменского и помогал сепаратистам на Донбассе.

Напомним, что о задержании Шишканова, которого в СКР назвали вором в законе, стало известно 15 июля. В тот же день его арестовали. По версии следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Шишканов, арестованный по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии и причастности к похищению и убийству депутата, заявил, что отбывание срока для него в настоящий момент — «билет в один конец», и он не выживет в местах лишения свободы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter